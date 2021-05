Arrestation de trois présumés trafiquants lourdement armés

Trois présumés trafiquants de drogue lourdement armés, possédant entre autres une arme d'assaut, ont été arrêtés dans les derniers jours à Montréal et Laval.

Soheyb Hammi, 31 ans; Hichem Rouabah, 26 ans, et Mohamed Reda Drif, 22 ans, ont été épinglés lors de frappes policières menées dans des condos des quartiers Ville-Marie, à Montréal, et Chomedey, à Laval, les 13 et 14 mai derniers.

L'opération a permis de mettre la main sur un pistolet et une mitraillette avec huit chargeurs. Les enquêteurs ont aussi trouvé de la cocaïne, de l'héroïne et du cannabis, en plus de 7000 $ en argent comptant.

Les trois suspects font face à plusieurs accusations en lien avec le trafic de drogue et la possession d'armes à feu. Ils demeurent détenus en attendant la suite des procédures judiciaires.

