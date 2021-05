Cédric Desruisseaux donne la victoire aux Islanders

Un but de Cédric Desruisseaux en prolongation a permis aux Islanders de Charlottetown de remporter le premier match de leur demi-finale face aux Tigres de Victoriaville par la marque de 5 à 4, mardi soir, au Centre Vidéotron.

Lukas Cormier et Noah Laaouan ont obtenu des mentions d’aide sur le but gagnant, inscrit en avantage numérique. Laaouan a conclu la rencontre avec un but et deux aides.

C’est lui d’ailleurs qui a ouvert le pointage, en désavantage numérique, en début de match. Il a ensuite contribué à la réussite de Cormier, au deuxième vingt, sur le jeu de puissance.

Thomas Casey et Brett Budgell ont été les autres marqueurs pour les Islanders.

Du côté des Tigres, Egor Serdyuk a secoué les cordages à deux reprises. Benjamin Tardif a également touché la cible, en première période, tandis qu’Alex Beaucage a forcé la tenue d’une prolongation en nivelant les chances avec moins de deux minutes à faire au temps réglementaire.

Colten Ellis a réalisé 27 arrêts devant le filet des Islanders tandis que Nikolas Hurtubise en a réussi 23 pour les Tigres.

Le deuxième match de cette série trois de cinq aura lieu mercredi à Québec. Dans l’autre demi-finale, les Foreurs de Val-d’Or ont pris l’avance 1-0 dans leur série face aux Saguenéens de Chicoutimi.