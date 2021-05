COVID-19: le Canada atteint le cap des 25 000 décès

Le Canada a atteint, mardi, le cap des 25 000 décès liés à la pandémie de COVID-19.

• À lire aussi: COVID-19: 549 nouveaux cas et neuf décès de plus au Québec

• À lire aussi: Vaccination: 75 % des adultes québécois ont reçu une première dose ou ont pris rendez-vous

Ainsi, le pays cumulait 25 007 décès de patients qui étaient porteurs du virus, mardi, 479 jours après le diagnostic officiel du premier cas de SRAS-CoV-2 le 25 janvier 2020, à Toronto. Du nombre, 44 % se sont produits au Québec, même si la province ne regroupe qu'environ 22,5 % des habitants du Canada.

Le nombre de cas recensés au Canada, lui, atteignait 1 336 273 infections en début de matinée, après la publication des données du Québec et de l'Ontario.

L'atteinte de ce cap symbolique vient éclipser de bonnes nouvelles, tant au Québec qu'en Ontario.

Du côté de la province la plus peuplée, le gouvernement a fait état de 1616 nouvelles infections et de 17 décès supplémentaires. Il s'agit du plus petit nombre de nouveaux cas journalier en Ontario en près de deux mois, soit depuis le 24 mars dernier.

Le nombre de patients aux prises avec le virus dans les hôpitaux a cependant grandement augmenté pour atteindre 1484 lits occupés (+164), une anomalie statistique somme toute normale dans cette province où les nombres chutent grandement lors des fins de semaine pour remonter les mardis.

Plus positivement, on dénombrait 764 patients aux soins intensifs, soit 15 de moins.

Déconfinement

Les Québécois, pour leur part, attendaient impatiemment la présentation du plan de déconfinement de leur province prévu pour 17 h. Déjà, des fuites médiatiques permettaient d'entrevoir que les terrasses des restaurants pourraient rouvrir partiellement, tandis que le couvre-feu serait levé dès le 28 mai.

Après avoir présenté son meilleur bilan depuis septembre lundi en dévoilant 551 cas, le Québec a continué à améliorer son sort mardi en ajoutant 549 contaminations et neuf décès – moins un retranché après enquête épidémiologique – à ses statistiques mardi.