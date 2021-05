Francouvertes: Étienne Coppée remporte la 25e finale

Étienne Coppée était « sur un nuage », mardi, au lendemain de sa victoire à la 25e édition des Francouvertes. « Ça va vraiment me donner de la crédibilité dans l’œil du public », dit le musicien de 26 ans.

Dans une finale présentée virtuellement – seule une poignée de personnes étaient admises lundi soir au Lion d’Or –, Étienne Coppée, avec sa musique folk-pop inspirée d’Harmonium et Bon Iver, a coiffé au fil d’arrivée les projets de Jessica Hébert (Ambre ciel) et Julie Gagnon (Calamine).

Au bout du fil mardi avec Le Journal, le vainqueur mentionnait ne pas avoir senti de compétition avec les deux finalistes.

« C’était trois propositions fortes et authentiques. C’était un honneur de faire la finale avec elles. Ç’a montré à quel point la musique émergente va bien au Québec. »

Avec sa victoire, Étienne Coppée s’est vu remettre une bourse de 10 000 $ par SiriusXM. Il a aussi reçu un forfait imposant de services, dont la distribution numérique et la mise en marché d’un album et de deux simples. Il pourra également participer à divers festivals et tournées.

Photo courtoisie, Frédérique Ménard-Aubin

« La liste des prix est tellement longue que je ne pourrais même pas dire exactement ce que j’ai gagné ! » a lancé candidement l’auteur-compositeur.

Rester lucide

Avec toutes ces récompenses, Étienne Coppée a comme objectif de créer de nouvelles chansons qui vont finir « dans les oreilles des gens ».

« Oui, j’ai gagné les Francouvertes. Mais ça ne veut pas dire que j’ai assurément une carrière devant moi, dit-il de façon lucide. Ça veut plutôt dire que j’ai un très beau tremplin. Mais pour la suite, il faut que je travaille. »

Voilà un début de parcours pour le moins impressionnant pour le Montréalais qui mentionne avoir écrit ses premières chansons il y a cinq ans à peine. « Je me sens encore très naïf, dans le bon sens », dit-il.