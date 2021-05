La salle de spectacle de Céline Dion conçue au Québec

Alors que Céline Dion foulera à nouveau les planches à Las Vegas en novembre, la chanteuse québécoise se produira dans une salle entièrement conçue au Québec.

Spécialisée dans le design de salles de spectacle, l’entreprise montréalaise Scéno Plus réalisera le concept de la salle du Resorts World Theatre.

«C’est un projet qui se veut avec une image très glamour, très sophistiquée. Évidemment, au niveau des équipements technologiques, que ce soit la vidéo, le son, c’est vraiment le nec plus ultra», indique Olivier Berthiaume-Bergé, président et chef de l’exploitation de Scéno Plus.

La facture pour se faire : de 100 à 120 millions de dollars.

Des luminaires aux ascenseurs de scène en passant par les sièges, l’expertise québécoise sera mise à profit dans la réalisation de ce projet.

Le vent dans les voiles

Alors que le Québec entame petit à petit son déconfinement post-pandémie COVID-19, l’industrie du spectacle s’attend à de grosses années dans la prochaine décennie

«On croit fermement que oui. On va déjà la vente de billets qui a repris à Las Vegas. (...) Je pense que le fait d’avoir été en manque pendant si longtemps, le désir de revenir en salle pour les spectateurs... On va assister à quelque chose de jamais vu», pense M. Berthiaume-Bergé.

Autre fait non négligeable, l’activité économique qui ressort de projet multifonction (hôtel, casino, salle de spectacle).

«Ç’a amène beaucoup d’activité économique. À notre avis, ce n’est qu’une question temps. Et on en voit déjà les signes avant-coureurs», explique Olivier Berthiaume-Bergé.

Des exigences changeantes

Mais tout cela ne vient pas sans défi, alors que les exigences pour les salles de spectacle ont beaucoup changé dans les dernières années.

«De plus en plus de salles se veulent transformables, donc doivent être capables de faire plusieurs types d’événements. Ça demande une certaine flexibilité», dit le pdg de Scéno Plus.

«L’important, c’est que le squelette soit là pour supporter tous les types d’usage et par la suite, les équipements spécifiques peuvent y être intégrés», ajoute-t-il.

Et selon les dires d’Olivier Berthiaume-Bergé, cette polyvalence constitue la force de l’entreprise montréalaise.