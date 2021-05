Le Canadien pourra accueillir 2500 spectateurs

Le Canadien de Montréal pourra accueillir 2500 spectateurs pour chaque match éliminatoire local au Centre Bell dès le 29 mai, jour d’une potentielle sixième rencontre de la série face aux Maple Leafs de Toronto.

C’est ce que le premier ministre du Québec François Legault a indiqué, mardi, lors de sa conférence de presse pour annoncer le plan de déconfinement du gouvernement.

«Nous sommes ravis de la décision du gouvernement relativement aux spectacles et événements, a déclaré France Margaret Bélanger, vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales du Canadien, dans un communiqué. Bien que le nombre de spectateurs demeure limité, nous applaudissons cette décision qui nous permet d'envisager un retour à la normalité, et ce dans un avenir rapproché.»

«En ce qui concerne le Canadien de Montréal et les séries éliminatoires, toujours selon les nouvelles règles, le Centre Bell pourra ainsi accueillir dans un premier temps 2500 personnes pour un match de hockey au-delà du 28 mai, soit environ 12 % de la capacité habituelle du Centre Bell. Nos partisans et spectateurs nous ont grandement manqué et nous avons très hâte de les retrouver. Et nous serons prêts.»

Si plusieurs clubs américains peuvent disputer leurs rencontres à domicile devant des partisans depuis plusieurs semaines déjà, la Santé publique du Québec était jusqu’ici réticente à cette idée, si bien que tous les matchs de la saison régulière du Tricolore ont eu lieu à huis clos.

Les deux premiers duels de la série de première ronde prévus à Montréal seront par ailleurs également tenus devant des estrades vides, lundi et mardi prochain.