Les Blue Jays s’approchent des Red Sox

Le partant des Blue Jays Hyun Jin Ryu a connu une excellente sortie, permettant à la formation torontoise de vaincre les Red Sox de Boston au compte de 8 à 0, mardi, à Dunedin, en Floride.

Ryu (4-2) n’a donné que quatre coups sûrs en sept manches de travail, retirant sept adversaires sur des prises.

Pendant ce temps, les frappeurs des Jays ont fait parler leurs bâtons. Marcus Semien a été à l’origine de deux points à l’aide d’un simple en quatrième manche, tout comme Randal Grichuk, qui a claqué son septième circuit de la campagne en huitième.

Danny Jansen (simple), Bo Bichette (double), Lourdes Gurriel fils (simple) et Teoscar Hernandez (simple) ont également permis aux favoris locaux de marquer des points.

Eduardo Rodriguez (5-2) a pour sa part connu sa sortie la plus difficile de la saison, concédant cinq points, 11 frappes en lieu sûr et un but sur balles en cinq manches.

S’il n’a pas été en mesure de toucher la plaque ou d’être à l’origine d’un point, Vladimir Guerrero fils a cogné trois coups sûrs en cinq présences au bâton. Les neuf frappeurs des Jays ont par ailleurs atteint les sentiers avec une frappe au moins une fois, pour un total de 18 coups sûrs.

Les Jays ont ainsi remporté trois victoires de suite, s’approchant à un demi-match des Red Sox, au sommet de la section Est de la Ligue américaine.

Ils disputeront le deuxième match d’une série de trois contre leurs rivaux du Massachusetts mercredi soir.