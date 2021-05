Mauvais résultat, bon match

En regardant un match de soccer, je suis souvent sévère. En tant qu’ancien joueur et entraîneur, c’est une déformation professionnelle. Mais je dois dire que le match du CF Montréal de samedi dernier m’a beaucoup plu.

Devant plus de 40 000 spectateurs, les deux équipes ont offert un bon show. Montréal comme Atlanta United étaient engagés envers leur plan de match et décidés à imposer leur philosophie de jeu. N’eût été la surface synthétique qui fait rebondir le ballon un peu trop haut à mon goût, on aurait eu un match encore plus excitant.

Certes, la défaite de samedi est très frustrante parce qu’elle est survenue à la toute dernière seconde du match. Mais quelques jours après, les Montréalais vont réaliser qu’il y a beaucoup de points positifs à tirer de celui-ci.

Après six matchs, on peut dire que le CF Montréal et Wilfried Nancy sont en train de réussir leur pari. Si je compte, sur 12 mi-temps au total, les Montréalais n’en ont joué que trois de mauvaises : la deuxième à Nashville et l’ensemble du match contre Vancouver. Sinon, le niveau de jeu des autres mi-temps aura été somme toute très élevé.

De quoi faire ravaler les paroles des analystes de la MLS qui prédisaient le fond du classement de l’Association de l’Est pour le CF Montréal...

Question d’identité

À ce stade-ci de la saison, nous avons un échantillon assez grand pour circonscrire les contours de l’identité de jeu du CF Montréal.

D’abord, défensivement, il est assez évident que l’équipe veut presser l’adversaire haut sur le terrain, le plus proche du but adverse, pour créer des revirements qui peuvent s’avérer dangereux offensivement. Quand ça ne fonctionne pas, le onze montréalais essaie de se regrouper rapidement dans sa partie de terrain pour se réorganiser et se remettre à presser l’ennemi. C’est ce que certains appellent « défendre en avançant ».

En attaque, le CF Montréal veut construire avec la possession du ballon.

Jusqu’ici, on peut voir que la troupe de Nancy est en mesure de bien progresser vers le but adverse. C’est quand elle arrive dans le dernier tiers, tout proche du but, qu’elle manque de finition, voire parfois d’idée. Près du but, les attaquants montréalais hésitent ou manquent encore trop d’intensité. Si on avait été en mesure de gommer cette réalité, probablement que le CF Montréal serait reparti d’Atlanta samedi dernier avec des points en banque.

Mobiliser son groupe

Depuis le début de l’année, Wilfried Nancy a utilisé au moins une fois presque tous les joueurs mis à sa disposition. En fait, mis à part Toronto qui doit improviser à cause des nombreuses blessures qui l’affligent, le CF Montréal est l’équipe en MLS qui a le plus fait entrer de joueurs différents.

Parmi ceux-ci, des joueurs de l’Académie du club qui ont montré hors de tout doute qu’ils pouvaient contribuer au succès de l’équipe. Mathieu Choinière est le dernier exemple en date. Contre Atlanta, il s’est amélioré au fur et à mesure de la rencontre et donne le goût aux entraîneurs et aux partisans de le revoir très bientôt.

Mercredi dernier, c’est James Pantemis qui s’est signalé avec un blanchissage face à l’inter Miami. Si, comme on semble le croire à Montréal, il représente le futur du club à la position de gardien de but, il faudra trouver des minutes pour le faire jouer.

Et ce n’est pas anodin, parce que le statut de Clément Diop reste encore à confirmer. En fin de contrat, le gardien français pourrait vouloir s’engager dans une autre équipe dès la prochaine fenêtre des transferts. Si jamais ça devait arriver, tous les matchs que Pantemis aura joués jusque-là constitueront un avantage pour le club.