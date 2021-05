Québec mise 150 M$ dans Olymel

Le gouvernement Legault investit 150 M$ dans le géant québécois Olymel pour accélérer sa compétitivité et pour l’aider à réaliser en quatrième vitesse des projets totalisant 315 M$.

Sur les 150 M$ de Québec, 74 M$ viennent du nouveau Fonds pour la croissance des entreprises québécoises du ministère de l’Économie et de l’Innovation et 76 M$ d’Investissement Québec.

«Le projet d’Olymel s’inscrit exactement dans cette vision en consolidant 10 000 emplois ici, en plus de faire passer ce chef de file à un niveau technologique supérieur», a indiqué Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, par communiqué.

«Olymel est une entreprise alimentaire phare au Québec. Accompagner sa croissance contribuera à l’atteinte de nos objectifs», a ajouté André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

«En prenant une participation dans l’entreprise, Investissement Québec joue pleinement son rôle, qui consiste à appuyer des acteurs majeurs de nos industries stratégiques dans leur développement et dans l’atteinte de leurs objectifs», a souligné de son côté Guy LeBlanc, PDG d’Investissement Québec.

Usines du futur

Production, abattage, transformation, distribution de viande de porc et de volaille... Olymel ambitionne d’améliorer les processus et les équipements de ses usines pour poursuivre sur sa lancée.

Alors que l’ensemble des projets de l’entreprise dépasse les 315 M$, Québec entend l’accompagner pour stimuler ses investissements clés pour sa croissance.

«L’aide du gouvernement du Québec et d’Investissement Québec vient appuyer nos efforts des dernières années et soutenir des projets de développement concrets, non seulement pour maintenir notre capacité concurrentielle, mais pour poursuivre notre croissance et toujours améliorer nos façons de faire», a partagé Réjean Nadeau, PDG d’Olymel.

Le géant québécois veut améliorer ses systèmes de gestion informatiques, bonifier deux abattoirs de poulet, faire le préemballage et ajouter un deuxième quart de travail à son usine d’Ange-Gardien, en Montérégie.

Fondée en 1991, Olymel a son siège social à Saint-Hyacinthe, en Montérégie. L’entreprise possède 42 établissements au Canada, dont une trentaine au Québec.

Plus de 9488 personnes travaillent pour lui dans la province, mais le géant en cherche toujours un bon 2000 pour combler ses besoins urgents de main-d’oeuvre.

