Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 19 mai:

«La 9e vie de Louis Drax»

À 9 ans, Louis Drax est plongé dans le coma à la suite de son huitième accident grave. Cela capte l’attention d’un docteur prêt à percer le mystère. Suspense canadien mettant en vedette Jamie Dornan, Aaron Paul, Sarah Gadon et la musique de Patrick Watson.

Mercredi, 13 h, Canal Vie.

«Polynésie vue du ciel»

Les îles se succèdent, mais ne se ressemblent pas pour autant en Polynésie. À preuve, Tahiti fait fantasmer beaucoup de gens depuis des siècles alors que l’archipel des Australes possède moins de paysages bucoliques. Or, ce ne sont pas les merveilles ni les secrets qui manquent, d’un côté comme de l’autre.

Mercredi, 18 h, Planète+.

«Le tricheur»

C’est la dernière semaine de la saison du populaire jeu animé avec entrain par Guy Jodoin. Afin de célébrer l’arrivée de l’été, il reçoit des invités vifs qui ne laissent pas leur place, soit Patrice Bélanger, Rosalie Bonenfant, Simon Boulerice, Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin.

Mercredi, 18 h 30, TVA.

«Les enquêtes de Nancy Drew»

Début de la série qui s’intéresse au destin de Nancy Drew, 18 ans, impliquée bien malgré elle - et tout comme d’autres jeunes - dans une histoire de meurtre. Elle découvre ensuite que ce crime est lié à un meurtre non résolu d’une fille. Kennedy McMann défend le rôle principal.

Mercredi, 20 h, addikTV.

«Holmes le fait bien: conseils d’expert»

Mike Holmes veut sauver la maison et les souvenirs d’une femme après un déluge qui a provoqué un refoulement d’égout et inondé le sous-sol de sa propriété. Sa tâche est des plus délicates, car les gens chargés du nettoyage ne font pas les choses correctement.

Mercredi, 20 h, CASA.

«Terminator 2: le jugement dernier»

Cette autre costaude réalisation du Canadien James Cameron voit un puissant cyborg venir en aide à Sarah Connor et son garçon ciblés par un méchant robot. Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton font partie du générique de la superproduction de 102 millions $ US.

Mercredi, 21 h, Télé-Québec.

«Synvain rénove»

Quand le comique Synvain s’empare de ses outils, mieux vaut ne pas s’attendre à des miracles de construction. L’artiste Alexis Martin s’en rend bien compte alors qu’il fait appel à ses services pour jeter les bases du décor de sa prochaine oeuvre scénique. Comment lui expliquer le concept du quatrième mur?

Mercredi, 22 h 30, Z.