Un parc neuf sous l’eau déçoit des petits Lavallois

Des parents sont frustrés que le parc flambant neuf de leur quartier à Laval soit sans cesse inondé, le rendant inutilisable pour les tout-petits en quête d’activités en pleine pandémie.

Depuis la fonte des neiges, c’est seulement en enfilant de bonnes bottes de pluie qu’on peut espérer jouer dans la majeure partie d’un parc aménagé à l’automne dernier par la Ville de Laval sur la rue du Parc-Des-Érables dans le quartier Auteuil, au coût de 174 000 $.

Le site inondé depuis des semaines sous plusieurs centimètres d’eau déçoit des familles qui vivent dans le secteur alors que la Ville a clôturé l’espace au cours des derniers jours.

Olivier Faucher

« Chaque fois qu’on passe devant le parc, les enfants me demandent la larme à l’œil si on peut aller jouer. C’est triste, déplore Marie-Edith Patry, une mère de deux enfants qui réside à quelques pas du parc. Avec la COVID, la seule chose qu’on a à faire, c’est d’aller au parc, et là, on ne peut pas y aller. »

« Depuis que le parc est fait qu’il y a des problèmes avec l’eau », dénonce également Marie Frégeau, qui habite dans le secteur depuis plus de 30 ans et qui ressent aussi la déception de ses enfants.

Antoine, 10 ans, a essayé pendant deux heures d’enlever l’eau avec un sceau avec l’aide de son amie dans l’espoir de permettre aux jeunes de son âge de profiter des nouveaux modules, sans succès. « On peut y aller avec des bottes de pluie, mais si tu tombes, tu es tout mouillé et l’eau est sale », déplore-t-il.

Prévisible

Des citoyens du quartier n’ont pas été surpris de voir les nouvelles installations se retrouver sous l’eau au printemps en raison de l’emplacement choisi.

« C’est un secteur où il y a souvent des inondations et avant que le parc soit là, on se fiait à ce terrain-là pour savoir si ça allait être inondé. Ça vous donne une idée », mentionne Mme Frégeau.

« Je n’ose même pas imaginer avec les inondations des années passées [de quoi le parc aurait eu l’air] », exprime Mme Patry.

Michel Trottier, chef de Parti Laval qui forme l’opposition, dénonce un manque de planification dans l’élaboration de cette aire de jeu. « Ça fait 35 ans que je vis à Laval et je n’avais jamais vu un module de jeu inondé. »

Correctifs

Dans un courriel, la Ville de Laval a expliqué que les travaux entourant l’aménagement du parc n’étaient pas terminés à l’automne.

« Le sol étant gorgé d’eau et encore gelé en profondeur, il sera naturellement drainé au cours des prochains jours » », a expliqué la responsable des affaires publiques, Anne-Marie Braconnier, lundi.

Jeudi, l’eau était encore présente, a cependant constaté Le Journal.

Des interventions de drainage qui seront effectuées au cours de l’été « pour éviter que la situation ne se reproduise » coûteront 23 000 $, précise la municipalité.

« Construire un parc dans un endroit comme ça, ce n’est pas nécessairement une mauvaise idée, pense François Brissette,­­­ professeur spécialisé en hydrologie à l’École de technologie supérieure (ETS). Mais ce n’est pas normal qu’il y ait de l’eau pendant plusieurs semaines. Ça n’a pas de sens de construire une infrastructure et de faire le drainage plus tard. »

