5 activités originales et «pas plates» à faire en famille au Québec cet été

L'annonce du déconfinement vous donne envie de planifier des escapades estivales au Québec?

Voici quelques activités originales à mettre à votre programme pour divertir toute la famille.

Scott, Chaudière-Appalaches

Saviez-vous qu’il est possible de faire un safari au milieu d’une centaine de dinosaures géants dans une forêt de la Beauce? C’est le parc d’attractions Woodilooparc qui propose cette activité originale appelée «Vol 315, l’ère des dinosaures». L’expédition permet aux visiteurs de découvrir plus de 100 dinosaures, dont 15 robotisés qui bougent comme de vraies créatures.

Le safari se fait sous forme de visite libre, à pied, au milieu de la «jungle», et on y découvre un sentier d’observation des dinosaures et un centre d'interprétation avec squelette et fossiles.

Wakefield, Outaouais

Inspiré de l’univers du castor, le labyrinthe aquatique du parc nature Éco-Odyssée compte 64 intersections, réparties sur plus de 6,4 km, à travers lesquelles on doit retrouver son chemin en canot, en pédalo ou en planche à pagaie (SUP).

Selon le degré de difficulté de l’expédition choisie, les explorateurs doivent utiliser un carnet d’aventure, repérer des indices dans le marécage, voire même utiliser une boussole. Au passage, ils s'instruisent sur l’environnement unique dans lequel ils se promènent.

Mont-Tremblant, Laurentides

Skyline Luge Mont-Tremblant propose aux petits et aux grands de dévaler une piste de 1,4 km à bord d’un bolide à mi-chemin entre le go-kart et le toboggan. L’activité débute par une montée en télésiège en bordure du village piétonnier, jusqu’à la mi-station. De là-haut, la descente (contrôlée grâce à un guidon et des freins) peut commencer!

Possibilité de faire l’activité en tandem pour les plus petits.

Beaupré, Québec

Hautes parois, chute de 74 m, ponts suspendus, rivière bouillonnante: le Canyon Saint-Anne est un lieu impressionnant. Ceux qui veulent le voir de haut peuvent monter à bord du Air Canyon: il s’agit d’un «manège», composé de sièges suspendus à un câble, qui fait planer ses passagers jusqu’à 50 km/h à 90 m du sol. Selon le site internet, on précise que les enfants comme les personnes âgées peuvent faire ce «vol» de 396 mètres.

Rimouski, Bas-Saint-Laurent

Au site historique maritime Pointe-au-Père, les curieux peuvent faire la visite audioguidée du sous-marin Onondaga. Désormais à quai, ce mastodonte de 90 mètres de long s’est promené dans l’Atlantique Nord de 1967 à 2000, avec 70 membres d'équipage à son bord. La visite permet d'imaginer leur vie sous l'eau... et de tester notre amour pour les petits espaces! Des forfaits pour passer la nuit à bord sont normalement offerts, mais ils sont suspendus pour le moment en raison de la pandémie.

* Vérifiez bien les restrictions liées à la COVID-19 avant de planifier vos sorties. Vérifiez aussi l’âge recommandé, ainsi que les contraintes de poids et de taille avant de réserver.