Acteur porno et présumé agresseur sexuel en série

Douze nouveaux chefs d’accusation ont été portés contre un acteur porno québécois bien connu dans l’industrie, qui aurait notamment drogué des femmes avant de les agresser sexuellement.

Marc-André Moisan – mieux connu sous son nom d’artiste Mam Steel – faisait déjà face à la justice pour une agression sexuelle présumée sur une femme qu’on ne peut nommer en raison d’une ordonnance du tribunal.

Il était détenu en prison depuis le mois de décembre dernier.

À la suite de la médiatisation de l’affaire, plusieurs nouvelles victimes alléguées provenant d’un peu partout dans la province se sont manifestées auprès des autorités.

Ainsi, 12 nouvelles accusations ont été déposées la semaine dernière contre Marc-André Moisan concernant trois victimes supplémentaires.

Il fait notamment face à des accusations d’agression sexuelle, d’agression sexuelle armée, de voies de fait causant des lésions, de séquestration et d’avoir «administré une substance délétère avec l'intention d'affliger ou de tourmenter cette personne».

Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits dans différentes régions du Québec à partir de 2007 jusqu’à tout récemment.

Selon les autorités, Marc-André Moisan aurait rencontré ses présumées victimes par l’entremise des réseaux sociaux.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé que plusieurs autres dossiers concernant Mam Steel étaient l'objet d'une enquête et que d’autres accusations pourraient être portées contre l’acteur de films pour adultes.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées dans cette affaire, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la SQ, a été déployée.

Moisan a des antécédents criminels en matière de violence conjugale.

En plus de tourner des films chez Pegas Production et Ad4 Distribution – deux maisons de production de films pornographiques –, selon son compte Facebook, Moisan est aussi propriétaire de la compagnie Dancer men of steel, une agence de danseurs nus.