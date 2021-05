Boeing a repris la livraison des 737 MAX après avoir réglé un problème électrique

Boeing a confirmé mercredi avoir recommencé à livrer des 737 MAX à ses clients après avoir réglé un problème électrique qui avait conduit à l’immobilisation de certains exemplaires début avril.

Le constructeur n’a pas souhaité fournir plus de détails.

Le régulateur américain de l’aviation (FAA) avait donné son feu vert la semaine dernière aux mesures préconisées par Boeing pour régler un problème électrique repéré dans le cockpit. Ce dernier avait incité le constructeur à demander début avril à plusieurs compagnies d’immobiliser leurs 737 MAX, un peu plus d’une centaine au total, le temps de trouver une solution.

American Airlines et United Airlines ont déjà commencé à refaire voler certains de leurs 737 MAX, ont indiqué mercredi des porte-paroles.

Southwest a de son côté expliqué « être en train de procéder aux travaux requis » pour se mettre en conformité. Aucun des 32 appareils concernés n’est encore retourné dans le ciel.

Le géant américain de l’aéronautique avait informé la FAA début avril avoir découvert, lors d’un contrôle de routine, un problème au niveau du système d’alimentation électrique d’une unité de contrôle d’alimentation de secours dans le cockpit.

Des contrôles ont par la suite montré que le problème, lié à un changement de conception en 2019, pouvait aussi impliquer un panneau de disjoncteur et le tableau de bord principal.

Aucun incident lié à ce défaut potentiel n’a toutefois été signalé.

Le 737 MAX avait auparavant été autorisé à voler de nouveau fin 2020 par les autorités américaines après avoir été immobilisé au sol pendant vingt mois suite à deux accidents mortels.

Le problème électrique récemment repéré sur le 737 MAX s’est ajouté à des problèmes de production observés l’été dernier sur le long-courrier 787 « Dreamliner », qui avait conduit Boeing à suspendre les livraisons de cet appareil entre novembre et mars.

Deux parlementaires américains, le président de la commission responsable des transports de la Chambre des représentants, Peter DeFazio, et le président de la sous-commission responsable de l’aviation, Rick Larsen, ont indiqué mardi avoir demandé à Boeing et à la FAA des réponses et documents sur ces « problèmes persistants » de fabrication.