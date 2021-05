Club illico : une deuxième saison pour Léa Olivier et ses amis

La romance naissante de Léa et Éloi, le souvenir amoureux encore frais de Thomas, le mauvais caractère de Marilou, les sautes d’humeur de la vilaine Maude, l’omniprésence de la rivale Sarah... La vie de Léa Olivier ne sera pas plus simple, mais s’annonce toujours aussi divertissante, dans la deuxième saison de sa série.

Les producteurs Encore Télévision et Slalom Productions et le réalisateur Martin Cadotte ont bien sûr dû prendre leur mal en patience à cause de la COVID, mais c’est maintenant chose faite : les enregistrements de «La vie compliquée de Léa Olivier» ont repris, à Montréal et Ottawa, pour 12 nouveaux épisodes, que Club illico mettra en ligne quelque part en 2022.

On y retrouvera la même bande de jeunes comédiens attachants, Laurence Deschênes (Léa Olivier) en tête, et les mêmes petites aventures adolescentes, tant du côté des protagonistes de Ste. Marie, en Ontario, que ceux de Montréal. Et, oui, les personnages se «téléporteront» encore lors des échanges de messages textes, sympathique procédé propre à l’univers télé de Léa Olivier.

PHOTO COURTOISIE/Encore Télévision

Camp de vacances

L’histoire repartira quelques mois après les événements du dernier épisode de la première année, alors que Léa et ses amis terminent leur année scolaire. Côté cœur, c’est encore le festival du questionnement pour notre jeune héroïne, dont les soupirs balancent entre Thomas (Thomas Delorme) et Éloi (Sam-Éloi Girard).

«Ça fait quelques mois qu’elle et Éloi sont en couple, indique Rachel Cardillo, autrice principale de la série. C’est une relation faite de compromis, parce qu’ils ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde au niveau des intérêts. Après quelques mois, certains papillons sont partis, mais ils vont travailler là-dessus.»

Un beau nouveau venu à l’école de Montréal, Olivier (Justin Simon), sportif, gentil et allumé, fera tourner les têtes, et les comédiens Gabrielle Lamarche, Anyjeanne Savaria et Maxime-Olivier Potvin incarneront aussi de nouveaux visages.

«Dans la saison deux, on sort de l’école. C’est une énergie complètement différente. Dans la première, Léa déménageait, s’adaptait à un nouveau milieu et découvrait l’amour. Cette fois, on est dans les vacances, le premier travail d’été, les sorties à la plage et en ville. Le ton est lumineux, festif», précise Rachel Cardillo, qui soutient que l’action du deuxième volet s’éloigne un peu des romans dont s’inspire à l’origine l’émission.

«Je suis allée puiser certains éléments dans les livres, mais je les ai beaucoup adaptés. J’ai changé des personnages, des contextes, des conséquences. Il y a de belles surprises.»

Est-ce que Léa Olivier et son petit monde pourraient éventuellement revivre dans une troisième saison? Il est trop tôt pour statuer à ce sujet, décrète Rachel Cardillo en riant.

«On commence à y réfléchir. On a encore plein de choses à dire», glisse-t-elle prudemment.

PHOTO COURTOISIE/Martin Lipman

Succès international

Discrètement, sans faire trop de vagues, «La vie compliquée de Léa Olivier» rayonne et fait honneur au Québec à l’échelle internationale.

Dévoilée sur Club illico en février 2020, la première saison a récolté une nomination aux Kidscreen Awards – qui célèbrent la télévision jeunesse – la même année, aux côtés de productions anglophones majeures de FOX Entertainment et de Netflix, dans la catégorie «Best New Series / Teens Programming».

Les péripéties de notre Léa ont également été doublées en français international, et bénéficient aujourd’hui d’une diffusion en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Haïti, au Vanuatu et dans les territoires francophones d’Afrique. Les épisodes sont disponibles en vidéo sur demande sur myCANAL, plateforme numérique de Canal+.

«Je suis très fière de cette série, avance Rachel Cardillo. Les gens me disent qu’ils la réécoutent plusieurs fois. On travaille fort pour avoir des épisodes qui ont un chemin émotif vrai et réaliste. Dans l’histoire, les personnages ne vont pas gravir l’Everest; ça reste du drame humain et des relations interpersonnelles comme toutes les jeunes filles vivent.»

La deuxième saison de «La vie compliquée de Léa Olivier» sera disponible sur Club illico en 2022. La première est toujours disponible pour visionnement sur la plateforme.