Contrôle et patience sur l’Ocean Course de Kiawah Island

Parmi les qualités requises pour connaître du succès sur l’Ocean Course de Kiawah Island, il faut savoir maîtriser sa balle et ses trajectoires dans les vents en plus de faire preuve de patience.

Voilà deux choses faciles à dire, surtout depuis son divan ou son bureau. Sur un parcours aussi intimidant en bordure d’océan, c’est une autre paire de manches.

Bien malin celui qui peut prédire le prochain champion du trophée Wanamaker. Les paris sont ouverts, mais Rory McIlroy part largement favori. Il l’avait emporté avec panache lors de l’édition 2012 sur ce même Ocean Course. Un choix logique. Mais la logique tient rarement la route quand les éléments naturels se mettent de la partie.

L’Irlandais du Nord sait jouer dans les vents dominants. Il connaît l’Ocean Course et s’y présente après avoir testé son jeu sous pression dans sa récente victoire.

À l’édition de 2012, Rory fut le seul golfeur à retrancher des coups sur les normales 3, 4 et 5. Il avait respectivement joué -3, -2 et -8 coups afin de lessiver ses adversaires.

Puissant et long des tertres, il saura en tirer profit sur le plus long parcours de l’histoire des tournois majeurs. Des tertres aux verts, il sait gagner des coups (stroke gained: SG) sur ses adversaires.

Un autre gros canon cherchant à remporter son Grand Chelem, Jordan Spieth connaît une bonne saison après avoir traversé une période sombre. Il a recouvré son efficacité à l’approche des fanions, une qualité aussi recherchée sur l’Ocean Course, en plus de retrouver sa touche magique sur les verts. Même s’il n’est pas le plus patient sur un parcours et qu’il connaît des ratés sur les créations de Pete Dye, il peut rapidement apparaître au tableau principal par sa combativité et son désir de gagner. Après tout, il sait comment s’y prendre. Il compte trois sacres majeurs à son actif.

Chevaux sauvages

Tandis que Dustin Johnson et Brooks Koepka soignent chacun des blessures au genou et traversent une période creuse, des chevaux sauvages pourront en profiter pour reluquer l’imposant trophée.

Sans tambour ni trompette, Daniel Berger cumule les bonnes performances. Golfeur complet, il est susceptible de ressortir du lot. D’autant plus qu’en occupant le 16e rang mondial, il jouera les deux premières rondes en compagnie de Steve Stricker, le capitaine des Américains, à la Coupe Ryder, prévue à la fin de septembre. Sa place sur l’équipe n’est pas assurée. En faisant des flammèches, il influencerait les choix discrétionnaires du capitaine.

On pourrait aussi ajouter Justin Thomas et Jon Rahm parmi les joueurs à surveiller à ce 103e Championnat de la PGA d’Amérique. Cameron Smith mérite qu’on y porte attention puisqu’il traverse une excellente séquence depuis février. Il avait d’ailleurs pris le 2e rang au Masters en avril.

RORY MCILROY

32 ans | Irlande du Nord

Classement mondial : 7 e

Meilleur résultat au Championnat : Champion en 2012 et en 2014

Rendement sur les normales 5 en 2012 : -8

Approche au fanion depuis 175 à 200 verges en 2021 : 30,6 pi (8 e )

Avantage compétitif (SG) du tertre au vert : +1,16 (13e)

JORDAN SPIETH

27 ans | États-Unis

Classement mondial : 26 e

Meilleur résultat au Championnat : 2 e en 2015

Avantage compétitif (SG) à l’approche du vert : + 0,621 (16 e )

Approche au fanion depuis 150 à 175 verges en 2021 : 23,8 pi (6 e )

Taux de réussite d’oiselet : 36,78 % (7e)

DANIEL BERGER

28 ans | États-Unis

Classement mondial : 16 e

Meilleur résultat au Championnat : 12 e en 2018

Avantage compétitif (SG) à l’approche du vert : + 0,619 (18 e )

Avantage compétitif (SG) du tertre au vert : +0,954 (25 e )

Moy. roulé sur vert en coups réguliers : 1,71 (14e)

CAMERON SMITH

27 ans | Australie

Classement mondial : 25 e

Meilleur résultat au Championnat : 25 e en 2015

Nombre de tops 10 en 2021 : 6

Avantage compétitif (SG) autour des verts : +0,410 (11e)

Moy. d’oiselets par ronde : 4,46 (8e)

103e Championnat de la PGA d’Amérique

Kiawah Island, Caroline du Sud

Parcours : Ocean Course

Ocean Course Architectes : Pete et Alice Dye

Pete et Alice Dye Champion en titre : Collin Morikawa

11 M$ : Bourse totale (1,98 M$ au champion)

7876 verges

72 Normale

► Score final du champion lors de l’édition 2012 : 275 coups (-13) par Rory McIlroy

► Nombre de rondes au-dessus de la normale en 2012 : 295

► Meilleur score sur le neuf de retour : 29 par Hiroshi Iwata en 2015 et Justin Rose en 2013

► Nombre de rondes sous la normale dans une séquence active : 9 par Dustin Johnson depuis la 4e ronde de l’édition 2018

► Seul golfeur à avoir gagné deux fois le Championnat sur le même parcours : Tiger Woods à Medinah en 1999 et 2006

8 h 33

Rory McIlroy

Justin Thomas

Brooks Koepka

13 h 58

Jordan Spieth

Webb Simpson

Will Zalatoris

78,09

Score moyen de la 2e ronde du Championnat en 2012 alors que le vent soufflait à plus de 50 km/h sur l’Ocean Course. Il s’agit du score moyen du plateau le plus élevé dans l’histoire du tournoi.

4

Seulement 4 des 18 trous ont maintenu une moyenne de score sous la normale lors de l’édition 2012 à Kiawah Island, soit les 16e (4,79), 2e (4,80), 1er (3,99) et 3e (3,99) fanions. Le pointage final moyen s’était élevé à 74,57 coups.

Notes du PGA

Une dizaine de milliers de spectateurs sont attendus sur l’Ocean Course de Kiawah Island chaque jour. Le masque ne sera pas requis à l’extérieur. Afin de respecter la distanciation physique, il n’y a pas de grands gradins sur le parcours.

99 des 100 meilleurs golfeurs au monde sont présents à ce Championnat de la PGA d’Amérique. Seul Matthew Wolff est absent. En se désistant la semaine dernière, le no 27 du classement mondial n’a pas offert sa raison. Selon de nombreux rapports, celui qui dispute sa deuxième saison complète chez les pros n’est pas l’ombre de lui-même. Il montre une attitude exécrable tant sur que hors du parcours. Rappelons qu’au Masters en avril, Wolff avait été disqualifié.

La brute Bryson DeChambeau rencontrera une nouvelle bête : l’Ocean Course. À 7876 verges, le Mad Scientist en aura pour son argent. Déjà en ronde d’entraînement, il s’est gratté la tête à plusieurs occasions. Dans des conditions venteuses, l’homme fort devra revoir ses trajectoires. À titre comparatif, même si c’était avant sa grande transformation, DeChambeau n’a jamais offert de grandes performances à ses trois présences à l’Omnium britannique sur des parcours de style links. Il est tombé sous le couperet à deux occasions.

« C’est probablement le parcours le plus difficile que j’aie joué, a rapidement précisé DeChambeau en conférence de presse, mercredi. À certains endroits, on n’a aucune place à l’erreur, car c’est impossible de rater ni à gauche ni à droite. Il faut livrer la meilleure exécution à chaque coup, sinon on est pénalisé. »

Sur un parcours aussi long, les joueurs ont enfin usé de longs fers et même des bois à l’approche des fanions des par 4, des par 5 et même des par 3. Jordan Spieth a entre autres demandé à Titleist de lui bichonner un fer 2. Bon nombre de golfeurs traînent un bois additionnel dans leur sac.

Le golfeur canadien Corey Conners a offert sa prédiction sur la série opposant le Canadien aux Maple Leafs. L’athlète de Listowel, situé à 160 km à l’ouest de Toronto, prédit que la formation ontarienne l’emportera en 5 matchs. L’ex-cadet Yohann Benson a refusé de gager, lui qui s’est fait plumer à Augusta en avril !

Une note pour les agronomes en herbe. Les surfaces des verts sont composées à 100 % du type de gazon seashore paspalum, qu’on trouve très rarement sur les parcours joués par les pros. Ce grain épais et dru résiste davantage à l’air marin. Les participants ont donc dû s’adapter au roulement sur ces surfaces.