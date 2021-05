COVID-19: le Québec et l'Ontario continuent à s'extirper de la troisième vague

Le Québec et l'Ontario ont continué, mercredi, à se sortir peu à peu de la troisième vague de COVID-19, en route vers un été que tous espèrent plus libre et joyeux.

Avec 584 nouvelles infections et huit décès de plus, le Québec a vu son nombre de cas remonter très légèrement, mais ce dernier est demeuré sous la barre des 600 infections pour une troisième journée de suite, au lendemain de la présentation du plan de déconfinement de la province.

En parallèle, le nombre d'hospitalisations (466, -18) liées à la COVID-19 a aussi continué à chuter, y compris aux soins intensifs (113, -5).

«La situation au Québec est encourageante et c’est ce qui nous a permis de prévoir des assouplissements à court terme. Il faut toutefois respecter le calendrier d’assouplissements si on ne veut pas perdre le contrôle», a cependant averti le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en réitérant son appel à la vaccination mercredi.

L'Ontario, de son côté, a continué à améliorer son sort en dévoilant 1588 nouveaux cas, un nombre en légère baisse qui représente le meilleur bilan dans la province depuis la fin mars. Dix-neuf décès se sont aussi ajoutés.

Comme au Québec, les hospitalisations ont aussi tendance à diminuer dans la province, où l'on compte toujours 1401 patients alités avec la COVID-19, dont 735 aux soins intensifs.

En début d'après-midi, le Canada comptait un cumulatif de 1 340 322 cas (+2181) et de 25 045 décès (+27).

La situation au Canada:

Ontario: 514 690 (8525 décès)

Québec: 364 980 cas (11 058 décès)

Alberta: 220 559 cas (2152 décès)

Colombie-Britannique: 140 075 cas (1650 décès)

Manitoba: 45 913 cas (1012 décès)

Saskatchewan: 44 841 cas (522 décès)

Nouvelle-Écosse: 4917 cas (72 décès)

Nouveau-Brunswick: 2083 cas (42 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1209 cas (6 décès)

Nunavut: 634 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 199 cas

Territoires du Nord-Ouest: 125 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 340 322 cas (25 045 décès)