Déconfinement: «pas une invitation à faire d’immenses partys»

Le plan de déconfinement annoncé mardi par le premier ministre François Legault ne doit pas être pris comme un signe de relâchement total, prévient le Dr François Marquis.

«Ce n’est pas une invitation à reprendre tout le retard ou à faire d'immenses partys», a dit mercredi le chef des soins intensifs à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont en entrevue à l'émission «Québec Matin» de LCN.

Pour le Dr Marquis, «le but c’est vraiment d’y aller progressivement pour ne pas avoir à reculer».

«Marchons d’un bon pas décisif vers l’avant, mais ne partons pas à la course», a-t-il mis en garde.

Le chef des soins intensifs explique que si le plan du gouvernement a été conçu en plusieurs étapes, c’est pour s’assurer que les mesures sanitaires ne devront pas être resserrées après avoir été relâchées.

«Le but, c’est de vraiment doucement tout rouvrir pour qu’une fois pour toutes, ce soit rouvert et qu’on n’ait pas besoin de reculer», a dit le Dr Marquis.

Quatrième vague et vaccination

Selon le chef des soins intensifs, une quatrième vague à l’automne est inévitable, mais elle pourrait être faible si la vaccination est suffisante.

«C’est certain qu’à l’automne on va avoir une autre vague. L’idée c’est que cette vague-là passe un peu sous le radar», a affirmé le Dr François Marquis.

Pour lui, la clé passe vraiment par la vaccination.

«Il ne faudra pas s’en inquiéter. Ce qu’il va falloir, c’est être aux aguets et la contrôler, et si on atteint 90 % de vaccination avec deux doses dans la population, ce qui serait vraiment l’idéal, on a de très, très bonnes chances que cette quatrième vague soit présente et ne dérange pas personne», a-t-il mentionné.

