Du camping et du glamping près de la plage, à 30 minutes de Montréal

Un dôme transparent, un pod, un chalet-conteneur, un «mini-chapiteau» et 44 plateformes où installer sa tente: le RécréoParc propose du camping urbain tout l’été à une demi-heure de route de Montréal... et il est encore possible de réserver!

Situé à Sainte-Catherine, en Montérégie, le RécréoParc est un parc récréotouristique et écologique de 3 km de long au bord du Saint-Laurent.

Sur place, on peut se promener en kayak ou en planche à pagaie (SUP), pêcher, marcher en admirant la vue sur Montréal ou encore se prélasser sur une plage familiale avec aire de jeu et resto-bar.

Depuis l'été 2017, il est aussi possible d'y faire du camping urbain en tente ou en prêt-à-camper.

S’il semble difficile de mettre la main sur une des quatre unités de «glamping» tout équipées pour l’été 2021, il est encore possible de réserver une plateforme de camping et d’y installer sa tente pour quelques jours.

Les emplacements de camping peuvent accueillir 2, 4 ou 6 personnes et, selon le site internet du RécréoParc, ils offrent tous de l'intimité, puisque chacun d’entre eux est entouré d’arbres.

Le coût pour une plateforme est affiché à 37$ par nuit. Pour ce qui est des prêts-à-camper, qui logent entre 1 et 4 personnes, le prix est de 114$ par nuit. (Un rabais de 20% sur l’hébergement est offert aux résidents de Sainte-Catherine.)

Les séjours de camping urbain débutent le 11 juin prochain.

À vos glacières!

Informations et réservations: recreoparc.org

