Eleider Alvarez et les langues sales

Eleider Alvarez et Marc Ramsay sont séparés. On peut dire que c’est d’un commun accord, mais dans les faits, Ramsay n’était pas entiché à l’idée de poursuivre une aventure avec un boxeur qui n’arrivait pas à remplir certaines conditions.

Ramsay a une peur bleue du combat de trop. Et lors de la défaite par knock-out d’Alvarez contre Joe Smith Jr. à Las Vegas, c’est lui qui s’est retrouvé à l’hôpital de Vegas avec le boxeur. Et ce qu’il a vu l’a bouleversé.

En fait, Ramsay exigeait qu’Alvarez se présente bien en dessous des 225 livres qu’il affichait après ses « vacances ». Il voulait absolument qu’Alvarez et son gérant Stéphane Lépine préparent un plan d’après-carrière. Alvarez n’a pratiquement plus d’argent après avoir niaisé près de trois ans derrière Adonis Stevenson et il n’a jamais occupé un emploi régulier avant la boxe professionnelle.

Finalement, Alvarez a décidé d’aller trouver Pedro Diaz à Miami. Marc Ramsay connaît très bien Diaz et le respecte beaucoup. Je l’ai rencontré à plusieurs reprises quand Jean Pascal, avec Marc Ramsay, fréquentait son gym dans le sud de Miami. Pedro Diaz est un grand entraîneur formé par l’école cubaine de boxe.

Mais voilà que des ti-clins de l’entourage de Diaz et surtout Angel Heredia, monsieur dopage en personne, vomissent sur Ramsay sur Twitter.

Si j’étais Eleider Alvarez, je leur demanderais d’effacer leurs cochonneries.

Avec un coup de pied au cul.