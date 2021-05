France : Macron et Le Pen donnés finalistes à la présidentielle de 2022

Emmanuel Macron et la cheffe de file de l’extrême droite française Marine Le Pen sont toujours les deux « finalistes » potentiels pour l’élection présidentielle de 2022, selon un sondage publié mercredi.

Au second tour, le président de la République sortant l’emporterait avec 53 % des voix (-1 point sur un mois), contre 47 % pour la présidente du Rassemblement national (RN, +1 point). En 2017, le premier avait comptabilisé 66,1 % des voix, la seconde 33,9 %.

L’écart au 1er tour est toujours très faible entre M. Macron et Mme Le Pen, selon cette enquête.

Ceux qui voteraient le plus pour Marine Le Pen sont les 35-49 ans tandis qu’Emmanuel Macron aurait surtout les faveurs des 65 ans et plus.

Les Français sont 61 % à juger « pas crédible » Marine Le Pen sur les questions économiques, 53 % pour M. Macron.

Ils sont aussi 57 % à considérer qu’il y a « trop d’immigrés en France », une appréciation qui grimpe à 94 % chez les sympathisants RN et 84 % chez Les Républicains (droite, opposition), loin devant les autres partis.

Enquête Harris Interactive pour le magazine Challenges, réalisée en ligne du 14 au 17 mai, auprès d’un échantillon de 1 236 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur entre 1,4 et 3,1 points.