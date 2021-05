Google I/O : Android 12 arrive cet automne

En 2017, Android était installé sur 2 milliards d’appareils et sa progression se poursuit au rythme de 500 millions de nouveaux appareils tous les deux ans pour atteindre la barre des 3 milliards.

La nouvelle version 12 annoncée en février, mais présentée au grand public cette semaine, est d’autant plus importante étant donné l’absence de mise à jour en 2020 pour les raisons que l’on sait.

Android 12 offrira une interface appelée Material You censée donner aux utilisateurs plus de maîtrise sur le fonctionnement du système mobile qui sera en premier déployé sur les appareils Pixel du groupe Google cet automne, puis sur les appareils des autres fabricants.

Interface « Material You »

Selon Google, la fenêtre des notifications sera plus intuitive et amusante et offrira un rapide coup d’œil sur les messages et alertes de vos applications. Aussi, les réglages rapides vous permettront d’accéder à presque tout le système en deux temps, trois mouvements.

Au même endroit, les fonctions de paiement Google Pay et de domotique Home ont été repensées pour être accédées rapidement.

Par cette interface repensée, Google a voulu rendre plus dynamiques les différents éléments et widgets afin qu’ils s’adaptent au moment de la journée. Avec Material You, l’interface sera personnalisée et unique à vos besoins.

Sécurité

Cette mise à jour ne serait pas complète sans une refonte des mesures de sécurité qui donne, selon Google, davantage de contrôle aux propriétaires d’appareils Android.

De cette façon, l’accès au microphone et aux caméras pourra être entièrement annulé depuis le tableau de bord du système.

Et grâce aux nouvelles autorisations de localisation approximative, les applications pourront être limitées à votre localisation approximative au lieu d'une localisation précise. Par exemple, les applications météorologiques n'ont pas besoin de votre position précise pour offrir une prévision exacte.

De plus, avec Android Private Compute Core, Google introduit de nouvelles technologies à la base privée permettant de garder vos informations personnelles en sécurité, privées et locales à votre téléphone.

Par exemple, tout le traitement audio et linguistique sera effectué sur l’appareil, et non sur le réseau, pour préserver la vie privée.

Côté performance, le temps d’utilisation du processeur aurait été réduit de 22 % selon Google pour les opérations du système central et la consommation électrique serait également plus efficiente.

Enfin, la connexion entre des appareils Android et des ordinateurs sous Chrome OS gagnera en facilité, notamment pour se connecter directement à un appareil Chromebook.

« Android12 : la nouvelle conception graphique qui donne le pouvoir de personnaliser l'aspect et la convivialité de votre téléphone sur l'ensemble du système, annonce Google, avec des animations plus fluides, des notifications plus intuitives, des paramètres rapides et de nouveaux widgets pour vos personnes préférées, le système Android sera plus personnel et plus vivant que jamais. »