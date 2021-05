La mouvance pro-palestinienne: lieu de radicalisation à Montréal ?

Il arrive que l’on regarde une situation qui nous semble préoccupante en observant une opinion publique plutôt apathique. C’est la question que l’on se pose en réfléchissant un peu à la lumière des dérives de la mouvance pro-palestinienne de Montréal qui s’exprime avec différents interlocuteurs et qui nous rattrape rapidement maintenant avec la situation actuelle au Moyen-Orient.

Des questions se posent, qui méritent des réponses avec ce qui vient de se passer dimanche dernier à Montréal. Mais d’abord une précision : avons-nous une culture politique suffisamment forte pour bien saisir cette réalité qui dépasse notre entendement et qui se passe actuellement sous nos yeux ? Nous l’espérons parce qu’il y a maintenant une radicalisation d’une partie non-négligeable du microcosme militant pro-palestinien.

Manifestation disgracieuse

Osons. Commençons par le commencement pour bien comprendre de quoi il en retourne. Récemment une scène disgracieuse le dimanche 16 mai au centre-ville de Montréal était saisissante de frayeur en plus d’être parfaitement dangereuse à plus long terme pour notre vivre-ensemble.

Une horde de manifestants pro-palestiniens criant ouvertement leur haine aux juifs (et aux sionistes) qui s’étaient seulement rassemblés dans le calme en solidarité avec les citoyens vivant en Israël. Tout ça, dans notre ville ouverte... Même le ministre du gouvernement Legault, M. Benoît Charette, s’était permis de réagir vivement avec consternation en prenant une position forte sans équivoque sur ce qu’il avait vu au centre-ville.

Oui. Il existe un antisémitisme sectaire violent (avec ou sans les oripeaux de l’antisionisme radical) dans la mouvance pro-palestinienne à Montréal et il faut le dire, sans trop se tromper, que c’est un problème de discours haineux qu’il faut soulever et y réfléchir en n’attendant pas trop longtemps pour le voir progresser naïvement.

Car, il y a une première ligne rouge qui vient d’être franchie et elle laissera des traces sur cette ville que nous aimons.

Il y a aussi une autre expression publique qui confirme ce que plusieurs observateurs redoutaient et qui nourrit cette même ligne rouge. En 2021, existe-t-il un discours islamiste au sein de cette mouvance à Montréal ? La réponse est oui et nos services de renseignements le savent actuellement. Nous avons l’esprit ouvert et nous croyons à la liberté d’expression. Mais, nous savons qu’il existe des militants de la cause palestinienne qui ne veulent pas être associés à ces formes de radicalisations. Nous les invitons à se manifester publiquement avec plus de vigueur.

Agissons maintenant pour calmer les esprits

Nous osons espérer à ce que le Centre montréalais de prévention de la radicalisation menant à la violence de Montréal prenne la situation en main pour scruter avec lucidité cette mouvance pro-palestinienne en jetant un regard non complaisant pour mettre en lumière cette réalité difficile mais bien réelle.

Car elle s’est exprimée dans la rue et pourrait se retrouver dans les campus étudiants de Montréal avec la rentrée qui s’annonce fort probablement en présentiel.

Il faut calmer les esprits et le dire dans le respect de tous, mais attention. Il est nécessaire d’avoir cette conversation nationale pour réaffirmer nos valeurs de démocratie libérale pluraliste en repoussant les extrêmes.

Mais pour cela, il faudra sans plus tarder faire un intense travail pédagogique et civique pour comprendre ce qui se passe dans cette mouvance sans que l’on y trouve des excuses sociologiques à la haine. Il en va de notre qualité de vie que nous voulons et du socle de nos institutions qui nous sont chères.

