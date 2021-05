La pandémie fait mal à CAE

La pandémie de COVID-19, qui a mis un frein historique à l'industrie de l'aviation civile partout autour du monde, n'a pas épargné CAE qui a vu ses revenus fondre au cours de la dernière année.

Le fleuron montréalais spécialisé dans les simulateurs de vol a conclu son année financière 2021, le 31 mars dernier, avec un déficit net de 47,5 millions $. En comparaison, l'entreprise avait engrangé des profits totalisant 318,9 millions $ l'année précédente.

Il faut dire que la chute des revenus tirés des activités ordinaires, qui sont passés d'un peu plus de 3,6 milliards $ en 2020 à un peu moins de 3 milliards $ en 2021 (-18 %) n'a pas aidé l'entreprise.

Plus encourageants, les résultats de CAE ont repris de la vigueur cet hiver, lors du quatrième et dernier trimestre de l'année, tandis que la vaccination s'entamait dans le monde et qu'un retour à la vie prépandémie commençait à se dessiner.

En effet, les revenus sont passés de 977,3 millions $ au quatrième trimestre de 2020 à 894,3 millions $ au quatrième trimestre de 2021, en baisse de 8 %, un taux bien moins élevé que pour le reste de l'année. CAE a même pu dégager un profit de 18,8 millions $ pour ce trimestre, un montant qui demeure loin des 81,1 millions $ engrangés à pareille date en 2020.

Les dirigeants de CAE se disent satisfaits de ces résultats en raison du contexte.

«Compte tenu de l'ampleur des répercussions de la COVID-19, je suis particulièrement satisfait de ce que nous avons pu réaliser au cours de l'exercice 2021. Face au plus grand choc de l'histoire de l'aviation civile et aux perturbations majeures sur les marchés de la défense et de la santé, CAE a renoué avec la rentabilité trimestrielle et les flux de trésorerie disponibles positifs après seulement notre premier trimestre», a noté le président et chef de la direction de CAE, Marc Parent, en dévoilant les résultats financiers par communiqué mercredi.

«Nous prévoyons une solide croissance pour l'exercice 2022, avec une reprise qui continue à être hautement tributaire du moment et du rythme auxquels les restrictions de voyage et les quarantaines seront enfin levées [...]. À long terme, nous sommes plus convaincus que jamais que CAE sortira de cette période dans une position de force», a ajouté M. Parent en vantant le fait que l'entreprise montréalaise a profité de la pandémie pour réaliser des acquisitions et lancer de nouveaux services.

