L’ancien DG des Coyotes de l’Arizona achète les 13 restaurants Wendy’s du Québec

L’ancien directeur général des Coyotes de l’Arizona et sa femme ont fait l’acquisition des 13 restaurants franchisés Wendy’s du Québec et se sont engagés mercredi à doubler le nombre de succursales dans la Belle Province d’ici 2025.

John Chayka et sa femme Kathryn sont les propriétaires de Compass Restaurants Group, qui exploitait déjà une douzaine de Wendy’s avant cette transaction.

«Nous voyons d'énormes possibilités pour Wendy's au Québec, car ce marché compte plus d'un quart de la population canadienne, mais seulement 3 % de nos restaurants au pays. Cette nouvelle entente démontre la force de notre marque et la foi de nos partenaires franchisés en notre avenir», a dit Abigail Pringle, présidente, International et chef du développement chez Wendy's.

Le couple a acquis ses premiers restaurants Wendy’s en 2015.

«Cette expansion est une superbe occasion pour nous de développer notre entreprise, de créer des emplois au Québec et d'offrir plus d'expériences Wendy's à plus de consommateurs à travers le Canada», a indiqué Kathryn Chayka, partenaire d'exploitation de Compass Restaurants Group.

Rupture controversée

Rappelons qu’en juillet dernier, Chayka, 31 ans, a quitté les Coyotes de l'Arizona dans la controverse. Il aurait mis fin à son contrat – il restait encore trois ans à écouler – pour rejoindre les Devils du New Jersey. En début d’année, la Ligue nationale de hockey (LNH) l’a suspendu de toute activité jusqu’au 31 décembre prochain.

Par ailleurs, Chayka, qui est originaire de St. Catharines, en Ontario, avait violé les règles de la LNH en matière de recrutement en 2020 et les Coyotes avaient été pénalisés en perdant des choix de repêchage.