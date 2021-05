Mariana Mazza à Fantasia

Le Festival Fantasia accordera une place de choix au cinéma québécois cet été. Après avoir annoncé le mois dernier que le film de zombies québécois Brain Freeze sera projeté en ouverture de l’événement le 5 août prochain, le festival montréalais a confirmé mercredi qu’il présentera en première mondiale la comédie Maria, un long métrage d’Alec Pronovost mettant en vedette Mariana Mazza, Florence Longpré et Alice Pascual.

Dans ce film qu’elle a coscénarisé avec Justine Philie, Mariana Mazza incarne une jeune trentenaire sans emploi qui décide de se reprendre en main en tentant une nouvelle vocation : remplaçante au secondaire.

Des primeurs

Parmi les autres films annoncés mercredi par Fantasia, on retrouve le drame d’horreur The Righteous de l’acteur canadien Mark O’Brien, le thriller de science-fiction Tin Can de Seth A. Smith et la comédie King Knight de Richard Bates Jr.

► La 25e édition de Fantasia aura lieu du 5 au 25 août en salle et en ligne.