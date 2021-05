Plan de déconfinement: les restaurateurs partagés en Estrie

Le chef et copropriétaire du restaurant Ô Chevreuil de Sherbrooke est heureux d'ouvrir sa terrasse et son restaurant, quelques jours plus tard, lorsque la région tombera en zone orange. Même si la terrasse du restaurateur est assez petite, il l'ouvrira pour sa clientèle et aussi pour donner quelques heures de travail à ses employés.

«Ça va être bon d’ouvrir une première fois pour partir la machine et être vraiment prêt le 31 pour l’ouverture complète du restaurant», a souligné le chef et copropriétaire du Ô Chevreuil, Charles-Emmanuel Parizeau, mercredi.

Toutefois, pour certains restaurateurs, c'est injuste. Ce n'est pas tout le monde qui a une terrasse ou qui peut se permettre de l'ouvrir. Plusieurs mentionnent que leur terrasse est trop petite pour que ce soit rentable. À la Brasserie Daniel Lapointe, il n’y a pas de toit à la terrasse. L’inquiétude: la pluie. «S’il pleut, on ne pourra pas ouvrir et on va perdre des légumes frais qu’on aura achetés pour rien», a déploré le propriétaire, Daniel Lapointe, en entrevue à la caméra de TVA Nouvelles.

Le premier ministre a aussi annoncé que plusieurs régions tomberaient en zone orange et jaune au cours des prochaines semaines. Seulement quelques jours après l'ouverture des terrasses, les restaurants pourront ouvrir complètement. Un casse-tête de gestion pour ceux-ci.

«L’annonce d’ouvrir les terrasses le 28 [mai] et les restaurants le 31 [mai], pour moi, c’est un non-sens. Pourquoi ne pas tout simplement nous laisser ouvrir nos restaurants au complet?» a lancé Charles-Emmanuel Parizeau.

Les restaurateurs sont encore en attente de plus de détails quant à l’ouverture de leurs terrasses et de leurs salles à manger. Lorsque toutes les informations leur seront acheminées, ils seront prêts à ouvrir leurs portes.

De plus, les restaurateurs rencontrés ne manquent pas de main-d'œuvre. Les employés seront prêts à accueillir la clientèle. Une bonne chose pour tout le monde comme les Sherbrookois ont hâte de retrouver les terrasses.