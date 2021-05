Repêchage : la loterie aura lieu le 2 juin

La Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé, mercredi, qu’elle tiendra la loterie en vue du repêchage 2021 le 2 juin prochain.

Ce tirage au sort déterminera l’ordre de sélection en ce qui concerne les 16 premiers choix de l’encan.

Ce sont les Sabres de Buffalo qui détiennent le plus de chances d’obtenir le tout premier choix. Ayant terminé la saison régulière au dernier rang du classement général, les Sabres ont 16,6% des chances.

Les Ducks d’Anaheim suivent avec 12,1%, tandis que le Kraken de Seattle et les Devils du New Jersey sont à 10,3%. Le club qui disputera sa première campagne en 2021-2022 ne pourra pas choisir plus loin qu’au cinquième échelon de la première ronde.

Deux équipes auront la chance d’être sélectionnées lors de cette loterie. Celles qui ne l’auront pas été se verront remettre les choix trois à seize, et ce, en fonction de leur position au classement.

Il s’agira de la dernière année où la loterie en vue du repêchage se fera de la sorte. Dès 2022, aucune formation ne pourra gagner plus de 10 positions.

Le repêchage 2021 se déroulera le 23 juin et sera tenu de façon virtuelle, comme ce fût le cas en 2020.