Séries de la LHJMQ: Jakob Pelletier permet aux Foreurs de s’approcher de la finale

En participant à tous les buts des siens, mercredi après-midi au Centre Vidéotron, Jakob Pelletier a permis aux Foreurs de Val-d’Or de vaincre les Saguenéens de Chicoutimi 4 à 2 et d’ainsi prendre les devants 2 à 0 dans la demi-finale de la LHJMQ opposant les deux formations.

L’espoir des Flames de Calgary a touché la cible une fois et a fourni trois mentions d’aide dans ce gain. Il a maintenant amassé trois réussites et 11 aides pour 14 points en huit rencontres éliminatoires en 2021.

Dans le duel du jour, l’attaquant Samuel Poulin et le défenseur Jordan Spence n’ont pas été en reste. Le premier a totalisé un but et deux passes décisives, tandis que le second s’est fait complice de deux filets des siens.

Maxim Cajkovic et Nathan Légaré ont inscrit les autres buts des Foreurs, qui ont empoché un 16e gain consécutif.

La réplique des «Sags» est venue des bâtons d’Artemi Kniazev et de Pierrick Dubé. Sur ces deux buts, Dawson Mercer a obtenu des mentions d’aide.

Les deux équipes se retrouveront pour le troisième duel de cette série jeudi soir, toujours dans l’environnement protégé de la ville de Québec. Les Foreurs accéderont à la finale avec un autre triomphe.