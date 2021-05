Subvention salariale: les syndiqués de Résolu veulent savoir où sont passés les 10 M$

Les ex-travailleurs de Produits forestiers Résolu, sans emploi depuis plus d’un an, demandent à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’entreprendre une enquête sur les millions de subventions salariales versés à la papetière depuis le début de la pandémie.

À l’occasion de la présentation de ses résultats financiers, Résolu a dévoilé avoir reçu une aide gouvernementale de 10 M$ tirée du programme de Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC).

Le syndicat Unifor, qui représente les quelque 400 ex-travailleurs des usines d’Amos et de Baie-Comeau, peine à comprendre que l’entreprise ait pu recevoir une telle somme sans que ses membres n’aient pu en profiter.

Au contraire, la production de l’usine de Baie-Comeau a été interrompue le 27 mars 2020, et celle de l’usine d’Amos a cessé le 10 avril suivant.

« La SSUC a été mise en place pour éviter les mises à pied, réembaucher et créer des emplois. Or, je vous assure qu’aucun des salariés que nous représentons n’a vu la couleur de cet argent », a déclaré au Journal Renaud Gagné, directeur québécois d’Unifor.

La papetière se défend

Appelée à réagir, Résolu se défend en accusant le syndicat de « faire des amalgames » qui n’ont pas lieu d’être et juge sa demande d’enquête injustifiée.

Son porte-parole, Louis Bouchard, confirme les sommes reçues. Elles lui auraient été versées au 4e trimestre de 2020, en raison des baisses de revenus subies au trimestre précédent.

Résolu rappelle qu’elle compte 35 unités de production et 4700 employés au pays. Et que les 10 millions $ reçus n’étaient pas destinés au maintien des emplois des seules usines de Baie-Comeau et Amos.

La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, a décliné notre demande d’entrevue. Par courriel, l’ARC nous a répondu qu’elle examinait tous les renseignements qui lui sont divulgués, mais qu’il lui est interdit de formuler le moindre commentaire à l’égard de tout dossier en particulier.