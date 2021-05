TVA : Yan England réalisera «Les bracelets rouges»

TVA vient de dévoiler une nouvelle série qu’elle ajoutera à sa grille horaire de l’hiver 2022, «Les bracelets rouges», que réalisera Yan England.

Dans cette production d’Encore Télévision et Québecor Contenu, de jeunes adolescents hospitalisés se lieront d’amitié.

Ces personnages, âgés de 9 à 17 ans, aspirent à se bâtir un quotidien semblable à celui des gens de leur âge, malgré leur maladie et leur cadre de vie particulier. L’histoire est campée à l’Hôpital de la Rive, au cœur des Laurentides.

Au département de pédiatrie, Justin, Félix, Flavie, Kim, Kevin et Lou traverseront leurs premiers émois amoureux, des trahisons, des rechutes et des guérisons, et autres étapes importantes qui forgeront leur personnalité, entourés de leurs parents et du personnel médical qui les soutient. Le titre «Bracelets rouges» fait référence à ce signe distinctif porté au poignet par les protagonistes avant une opération, devant leur insuffler du courage.

«Les bracelets rouges» est l’adaptation québécoise du format catalan du même nom, créé par Albert Espinosa, qui fut atteint du cancer dans sa jeunesse et qui a vécu à l’hôpital, de l’âge de 14 ans jusqu’à ses 24 ans. On nous promet beaucoup d’humour dans le ton, malgré la gravité du sujet principal.

Les textes des 10 épisodes d’une heure de «Les bracelets rouges» sont l’œuvre de Michel Brouillette et Stéphanie Perreault, qui suivent de près le scénario de la mouture originale. La production est actuellement en processus d’auditions pour recruter les comédiens qui formeront la distribution.

Pour la télévision, Yan England a déjà réalisé deux saisons des «Pays d’en haut», ainsi que des épisodes de «L’échappée». Il s’apprête à nous présenter son deuxième long métrage, «Sam», après «1 : 54», sorti en 2016.

«Les bracelets rouges» est la première série de fiction annoncée à TVA pour l’hiver 2022. À l’automne, la chaîne proposera la nouvelle comédie dramatique «Les moments parfaits», ainsi que de nouvelles saisons de «L’échappée», «Alertes» et «L’heure bleue», notamment.

«La nouvelle série "Les bracelets rouges" deviendra assurément rapidement un coup de cœur pour toute la famille et viendra s’ajouter l’hiver prochain aux nombreux autres rendez-vous rassembleurs de TVA. Une série émouvante où les téléspectateurs plongeront dans l'univers difficile d'adolescents malades, mais qui malgré tout veulent vivre avec intensité», a souligné Nathalie Fabien, directrice principale chaînes et programmation de Groupe TVA.

«Québecor Contenu est fière de s’associer une fois de plus avec Encore Télévision, à l’origine notamment de l’éclatante réussite des séries "Pour Sarah" et "Fugueuse". Abordant le douloureux sujet de la maladie, mais empreinte de joie et d'optimisme, "Les bracelets rouges" s’inscrit dans cette lignée de séries poignantes», a ajouté Denis Dubois, vice-président, contenus originaux de Québecor Contenu.