Une première manche fatale aux Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont subi une première défaite en quatre matchs, mercredi, à Dunedin, en Floride, en s’inclinant 7 à 3 devant les Red Sox de Boston.

Les Jays ne se sont jamais relevés de la poussée de cinq points des visiteurs en première manche, au cours de laquelle Alex Verdugo et J.D. Martinez ont propulsé la balle de l’autre côté de la clôture.

Enrique Hernandez et Christian Vazquez ont également étiré les bras pour les visiteurs plus tard dans la rencontre.

Du côté des Jays, Marcus Semien a cogné un circuit de deux points tandis que Vladimir Guerrero fils a produit un point à l’aide d’un double.

Garrett Richards (4-2) a connu une bonne sortie chez les Red Sox (4-2). En six manches et deux tiers de travail, il a concédé deux points, sept coups sûrs et quatre buts sur balles aux frappeurs des Jays. Il a également réussi cinq retraits au bâton.

Ross Stripling (0-3) a quant à lui encaissé le revers après avoir alloué six points et huit coups sûrs trois manches et deux tiers.

Sans Mike Trout, point de salut

Malgré une certaine frénésie entourant le Japonais Shohei Ohtani, les Angels de Los Angeles risquent d’avoir bien du mal à composer avec l’absence de leur vedette Mike Trout au cours des prochaines semaines.

Trout, qui s’est blessé dans un match disputé face aux Indians de Cleveland lundi à Los Angeles, devrait rater six à huit semaines en raison d’une blessure à un mollet.

«Je pensais d’abord avoir été atteint par une flèche et quand je suis arrivé au coussin, je me suis dit : "man, il y a quelque chose d’anormal", a commenté Trout, sur le site web du baseball majeur, à propos de cette blessure survenue en courant entre le deuxième et le troisième but. J’ai senti un "pop" et je suis allé au vestiaire pour m’assurer que ce n’était pas mon tendon d’Achille. S’il y a une chose positive de tout ça, c’est que ce n’est pas mon tendon d’Achille, car c’est ce que je craignais.»

Les Angels, avec Ohtani au monticule, concluaient leur série de trois matchs face aux Indians, tard mercredi soir. Présentant une fiche de 18-23 avant cette partie, le club de Los Angeles poursuivra sa semaine à domicile avec un programme double contre les Twins du Minnesota, jeudi, puis viendra une série de trois rencontres face aux Athletics d’Oakland, de vendredi à dimanche.

Excellent départ pour Giolito

Dans les parties disputées mercredi dans le baseball majeur, le lanceur Lucas Giolito a habilement mené les White Sox de Chicago à la victoire contre les Twins, au Minnesota.

En route vers un gain de 2 à 1, Giolito (3-4) n’a cédé qu’un point et deux coups sûrs aux Twins en huit manches de travail. Si le partant des White Sox a aussi permis trois buts sur balles, il s’est surtout signalé en effectuant 11 retraits au bâton. Dans la défaite, Nelson Cruz a néanmoins frappé son 10e circuit de la saison, en troisième manche, une claque en solo contre Giolito. Parfait en neuvième manche, le releveur des White Sox Liam Hendriks a récolté son neuvième sauvetage de la campagne.

Avec ce gain, les White Sox (26-16) demeurent confortablement en tête du classement de la section Centrale de l’Américaine, devant les Indians.