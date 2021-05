Vaccination: la stratégie du Québec saluée dans le monde

Le déconfinement annoncé par le gouvernement Legault mardi découle principalement du succès de la campagne de vaccination jusqu’ici. 75% des adultes ont reçu leur première dose ou ont pris rendez-vous pour l’obtenir.

Alors qu’ailleurs, on prônait l’administration de deux injections le plus rapidement possible, le Québec a plutôt opté pour qu’un maximum de personnes reçoivent une première inoculation, quitte à retarder quelque peu la seconde dose. Un pari qui a d’abord été critiqué par plusieurs, mais qui semble porter ses fruits.

«Ce sont vraiment nos experts en immunisation qui ont analysé correctement les essais cliniques et les résultats. Ils ont pu voir que, dans le fond, on avait une bonne protection après une première dose et qu’on pouvait se permettre de décaler la deuxième» a affirmé la pharmacienne Diane Lamarre sur les ondes de LCN.

Au final, cette stratégie initiée au Québec a même été adoptée par les autorités de santé publique fédérales

Des louanges d’un éminent cardiologue américain

Le cardiologue et généticien américain Eric Topol a vanté mercredi l’approche québécoise et canadienne. Sur Twitter, le scientifique a publié deux graphiques illustrant le succès de cette approche.

Dans le premier, on constate que le Canada est en train de rattraper les États-Unis quant au pourcentage de personnes ayant reçu une première injection. Le second graphique démontre quant à lui que le nombre de cas par jour au Canada connaît une baisse similaire à celle des États-Unis.

Pourtant, 35% des Américains ont reçu leurs deux doses, contre seulement environ 4% au Canada.

Oh Canada.

Your aggressive 1st dose vaccination strategy is looking good! 🇨🇦@OurWorldInData pic.twitter.com/EZV3zWRN8K — Eric Topol (@EricTopol) May 18, 2021

Also notable is that Canada's prevention of covid fatalities, population adjusted, has consistently outperformed the US for the entire pandemic pic.twitter.com/MAQ14EEKau — Eric Topol (@EricTopol) May 19, 2021

«La stratégie est porteuse et gagnante. Elle contribue aussi à donner confiance aux gens dans le vaccin et à leur donner envie de recevoir leur deuxième dose au plus vite pour aller chercher le 95% de protection», a expliqué Diane Lamarre.

