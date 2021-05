Biden juge que le cessez-le-feu à Gaza est «une vraie opportunité» de progresser vers la paix

WASHINGTON | Le président américain Joe Biden a estimé jeudi que le cessez-le-feu à Gaza, attendu dans la nuit, représentait «une vraie opportunité» d’avancer vers la paix, tout en exprimant sa «sincère reconnaissance» à l’Égypte pour son rôle dans les négociations.

«Je suis convaincu que les Palestiniens et les Israéliens méritent tout autant de vivre en sécurité et de jouir d’un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie», a déclaré Joe Biden depuis la Maison-Blanche. «Mon administration poursuivra notre diplomatie discrète et infatigable pour aller vers cet objectif. Je suis convaincu que nous avons une vraie opportunité d’avancer et je m’engage à travailler en cette direction».

