Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ : Ethan Gauthier, premier de classe

C’était un secret de Polichinelle, mais le Centre de soutien au recrutement (CSR) de la LHJMQ l’a confirmé jeudi : l’attaquant Ethan Gauthier est l’espoir no 1 en vue du prochain repêchage du circuit Courteau.

Le CSR avait publié une liste préliminaire de 18 noms, en ordre alphabétique, la semaine dernière, mais a dévoilé jeudi sa liste finale qui classe en ordre les 36 meilleurs espoirs à leurs yeux.

Le reste est classé par rondes, mais demeure en ordre alphabétique.

« Puissance et intensité »

« Gauthier est un centre de 5' 10'' et 167 livres né à Phoenix, en Arizona, qui joue beaucoup plus gros que sa stature porte à croire. Le rapide joueur de centre est très évasif et joue de la bonne manière dans l’ensemble des trois zones. Gauthier est également un très bon fabricant de jeu et il a une bonne touche autour du filet. Il est le genre de joueur que tout entraîneur adorerait avoir au sein de son équipe. Solide sur ses patins, il joue avec puissance et intensité », mentionne le CSR à propos de Gauthier qui, en 2019-2020, avait récolté 40 points en 23 parties au niveau bantam AAA avec les Cascades des Bois-Francs.

Il devait en théorie faire le saut au niveau Midget AAA cette saison avec les Cantonniers de Magog, mais le circuit n’a jamais été en mesure de présenter un seul match en raison de la pandémie.

Les attaquants Tyler Peddle, Vincent Collard, Marc-Olivier Beaudry ainsi que le défenseur Luke Coughlin complètent, dans l’ordre, le top 5.

Des surprises ?

Puisqu’aucun match n’a été disputé autant au niveau Midget AAA au Québec que dans les calibres inférieurs au hockey mineur, le CSR n’a pas eu le choix d’inclure plus de noms qu’à l’habitude et c’est pourquoi 653 joueurs figurent sur le document présenté jeudi, dont 500 joueurs du Québec et des Maritimes, le reste étant des Américains.

À la lumière de conversations avec recruteurs et agents, il semble clair que l’ordre du repêchage différera plus que jamais de la liste du CSR, les 25 et 26 juin prochains.

Certaines personnes bien informées nous ont prévenus qu’il ne serait pas surprenant que des joueurs classés en première ronde par le CSR soient finalement repêchés en deuxième ou troisième ronde, et vice-versa.