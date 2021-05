Déconfinement : l’alcool coule à flots dans les parcs de l’Estrie

Il fait chaud. Le déconfinement approche. Les Sherbrookois profitent du beau temps entre amis. Toutefois, les mesures sanitaires ne sont pas toujours respectées. Plusieurs Sherbrookois consomment de l’alcool dans les parcs, alors que c’est interdit.

Vingt constats d'infraction pour consommation d'alcool ont été donnés, dans les parcs de Sherbrooke, seulement dans la soirée de mercredi. « On a beaucoup de signalements. Les gens consomment de l’alcool et se rassemblent en grands groupes. Il y a des gens en états d’ébriété au travers des familles qui veulent profiter du beau temps avec leurs enfants », déplore le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Samuel Ducharme.

Les citoyens seraient confus concernant la consommation d'alcool dans les parcs selon le service de police. La Ville de Sherbrooke n'autorise toutefois l'alcool que dans des lieux précis. Ses parcs éphémères. « Les règlements sont très clairs concernant la consommation de boissons dans les parcs. On a notre projet pilote de parcs éphémères où c’est possible », souligne le maire de Sherbrooke, Steve Lussier.

Il est possible de le voir dans les parcs les citoyens se relâcher avant le temps. « On a vu des gens apporter leur barbecue dans les parcs, pour se rassembler, et on n’a pas encore le droit », rappelle Samuel Ducharme.

La Ville pourrait toutefois ajouter un autre lieu éphémère où il sera possible de boire de l'alcool. « Le parc Jacques-Cartier est le lieu ciblé pour la quatrième phase de notre projet pilote. Le conseil de ville passera au vote en juin », mentionne Steve Lussier.