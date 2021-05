Déconfinement très prudent au Québec

Prudent et très graduel : ces deux mots caractérisent bien, en comparaison d’autres endroits, le plan de déconfinement du Québec annoncé par François Legault, mardi. Et cela, même si le Québec présente des indicateurs de vaccination et épidémiologiques plus favorables que certains pays, comme la France. Qu’à cela ne tienne, certains endroits déconfinent à vitesse grand V, même sans masque !

QUÉBEC

PAS À PAS

55,7 nouveaux cas par 100 000 habitants depuis 7 jours

par 100 000 habitants depuis 7 jours 50,5 % de la population a reçu au moins une dose

Le 28 mai marquera la fin du couvre-feu, le retour des rassemblements extérieurs privés (8 personnes maximum, ou les occupants de deux résidences), y compris sur les terrasses des restaurants. Les stades et les grandes salles intérieures pourront accueillir au plus 2500 personnes, par zones de 250 personnes.

Les terrasses des bars attendront le 11 juin et les rassemblements intérieurs sans masque ni distanciation seront permis pour les personnes complètement vaccinées à compter du 25 juin. D’ici là, les Montréalais patientent au parc.

SASKATCHEWAN

PHASE PAR PHASE

107 nouveaux cas par 100 000 habitants depuis 7 jours

par 100 000 habitants depuis 7 jours 54 % de la population a reçu au moins une dose

Phase 1 - Vers la fin mai : les restaurants et bars rouvriront avec maximum six personnes par table. Dix personnes maximum pourront se rassembler à l’intérieur et à l’extérieur en privé, et 150 dans les rassemblements extérieurs publics, si 70 % des 40 ans et plus sont vaccinés.

Phase 2 - Vers la mi-juin : 15 personnes maximum seront autorisées à se rassembler à l’intérieur et à l’extérieur en privé, il n’y aura plus de limite par table dans les restaurants, si 70 % des 30 ans et plus sont vaccinés.

Phase 3 – Vers la mi-juillet : les dernières mesures de restriction seront levées, si 70 % des 18 ans et plus sont vaccinés. Les directives sur le port du masque et sur les rassemblements sont à venir.

Chaque phase débutera trois semaines après l’atteinte de l’objectif de 70 %. Les phases 2 et 3 débutent trois semaines après la phase précédente.

NEW YORK

BAS LES MASQUES !

51,5 nouveaux cas par 100 000 habitants depuis 7 jours

par 100 000 habitants depuis 7 jours 48 % de la population ayant reçu au moins une dose

Depuis hier, la ville de New York a fait tomber les masques partout pour les personnes complètement vaccinées. Ils demeurent obligatoires seulement dans les transports publics. On voit ici des New-Yorkais déambuler entre les tables des terrasses en toute liberté à Manhattan.

Plusieurs grandes banques comme JPMorgan Chase et Goldman Sachs ont aussi sonné la fin du télétravail généralisé.

La ville espère une réouverture complète d’ici le 1er juillet.

ANGLETERRE

EN AVANT !

19,2 nouveaux cas par 100 000 habitants depuis 7 jours

par 100 000 habitants depuis 7 jours 54,8 % de la population a reçu une première dose

Depuis le 17 mai, jusqu’à 30 personnes peuvent se rassembler à l’extérieur, tandis que six personnes ou deux foyers peuvent le faire à l’intérieur. Les restaurants, pubs, bars, cafés, musées, théâtres et cinémas ont aussi rouvert leurs portes. Hier, comme on le voit sur cette photo, des fans prenaient place dans les gradins d’un stade de foot dans le sud de Londres.

Le gouvernement espère mettre fin complètement aux restrictions entourant les contacts sociaux, à temps pour la première journée de l’été, le 21 juin.

FRANCE

AU PAS DE CHARGE

145,4 nouveaux cas par 100 000 habitants depuis 7 jours

par 100 000 habitants depuis 7 jours 30,62 % de la population a reçu au moins une dose

Tandis que le couvre-feu passait hier de 19 h à 21 h, les musées, les cinémas et les théâtres ont rouvert hier à 35 % de leur capacité pour assurer 8 m2 par visiteur masqué. Plusieurs régions ont déclaré le masque non obligatoire dans les endroits de faible densité où le respect de la distanciation physique est possible.

Les salles à manger des restaurants et cafés pourront accueillir à nouveau des clients à l’intérieur le 9 juin. À cette date, un passeport sanitaire déployé à l’échelle européenne sera aussi exigé dans les lieux accueillant plus de 1000 personnes, comme les stades. Les touristes devront aussi présenter ce laissez-passer pour visiter les lieux culturels.

AUTRICHE

MONTREZ VOTRE PASS VERT

60 nouveaux cas par 100 000 habitants depuis 7 jours

par 100 000 habitants depuis 7 jours 34,03 % de la population a reçu au moins une dose

Les restaurants, bars, lieux culturels et installations sportives ont ouvert leurs portes hier. Pour y accéder, il faut montrer son « pass vert », soit présenter un test négatif, soit présenter une preuve de vaccination ou d’anticorps.

Ici, un serveur chargé de bières passe devant le chancelier autrichien, Sebastian Kurz, et sa ministre du Tourisme, Elisabeth Koestinger, dans le restaurant d’un parc d’attractions de Vienne.