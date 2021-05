Des sorties scolaires dans les centres de vaccination pour les 12 à 17 ans

La vaccination contre la COVID-19 prendra la forme d’une «sortie scolaire» pour la majorité des jeunes de 12 à 17 ans au Québec puisqu’ils seront appelés à se déplacer depuis l’école jusqu’aux différents centres.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et ses collègues de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge et Danielle McCann, doivent annoncer les détails de l’opération de vaccination des 12 à 17 ans en début d’après-midi, jeudi.

Nous dévoilerons les détails pour la vaccination des 12-17 ans cet après-midi.



Selon des informations obtenues par notre Bureau parlementaire, les centres de santé de chaque région seront chargés de contacter les centres de services scolaires pour planifier toute la logistique du transport vers les centres de vaccination.

Déjà évoquée, l’idée de vacciner les jeunes à l’école n’est pas écartée pour certaines catégories d’élèves ou dans certaines régions.

Par ailleurs, Québec maintient son objectif d’avoir donné une première dose de vaccin à tous ceux qui le désirent d’ici la fin juin, et une deuxième d’ici la rentrée scolaire.

La permission des parents sera exigée pour les jeunes de 12 à 14 ans. Les plus vieux pourront décider eux-mêmes s’ils souhaitent ou non recevoir le vaccin.

