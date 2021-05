Grand Prix de Monaco: beaucoup de travail attend Lance Stroll

Le pilote Lance Stroll a réalisé les 11e et 13e meilleurs temps des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, jeudi.

Au volant de sa voiture de l’écurie Aston Martin, le Québécois a totalisé 33 tours durant les premiers essais et son chrono de pointe a été de 1 min 14,090 s. Plus tard en journée, il a parcouru le mythique circuit monégasque à 26 reprises et sa meilleure performance fut de 1:13,195.

Dans la seconde séance, qui s’est terminée prématurément par un drapeau rouge à la suite d’une collision de Mick Schumacher avec les barrières de sécurité, Ferrari a dominé, puisque ses porte-couleurs Charles Leclerc (1:11,684) et Carlos Sainz (1:11,796) ont été les deux plus rapides. Pour Leclerc, c’est de bon augure pour cette course à la maison, lui qui est originaire de Monaco.

Précédemment, l’ancien coéquipier de Stroll, Sergio Perez (Red Bull), avait eu l’ascendant au cours de l’étape initiale avec un temps de 1:12,487.

Samedi, les derniers essais libres précéderont les qualifications, tandis que la course se déroulera le lendemain.

