La folie immobilière et l’endettement inquiètent la Banque du Canada

Les déséquilibres mesurés sur le marché de l’habitation et l’endettement élevé des ménages préoccupent la Banque du Canada, 14 mois après le début de la crise sanitaire.

• À lire aussi: De nouvelles règles en matière d’assurance des copropriétés

• À lire aussi: L’immobilier résidentiel a-t-il perdu les pédales?

Le gouverneur Tiff Macklem a indiqué jeudi, dans une déclaration faite en marge de la publication de la Revue du système financier (RSF) que les «principales vulnérabilités» touchant le pays ont été exacerbées par la pandémie de COVID-19.

Selon lui, «l’offre de logements n’a pas pu suivre la flambée de la demande, ce qui a poussé les prix des maisons unifamiliales à un niveau nettement plus élevé sur plusieurs marchés. Notre analyse porte à croire que sur certains marchés, les anticipations à l’égard des prix sont devenues extrapolatives – autrement dit, il est possible que les gens se précipitent pour acheter, en partie parce qu’ils s’attendent à ce que les prix continuent d’augmenter. Ce comportement peut provoquer des hausses exagérées des prix des logements à court terme par rapport à la demande fondamentale».

Heureusement, dit-il, le système financier canadien «était en bonne posture au moment où cette crise a débuté, et il s’est avéré résilient», mais «malgré tout, il y a encore beaucoup de raisons qui nous incitent tous à rester vigilants».

M. Macklem croit que les «mesures de soutien économique sans précédent prises par les pouvoirs publics et la Banque ont aussi joué un rôle crucial. Ensemble, ces facteurs ont permis au système financier non seulement de résister à ce choc énorme, mais aussi de jouer un rôle d’amortisseur pour l’économie en général, en faisant en sorte que l’offre de crédit continue d’être assurée et que les remboursements de prêts puissent être reportés pour certains ménages et entreprises».

Si des Canadiens ont pu épargner pendant la pandémie en réduisant leurs sorties, d’autres ont contracté de plus importantes hypothèques. Pour M. Macklem, la hausse des prix de maisons «n’est pas normale».

«Le plus préoccupant, c’est la hausse du nombre de prêts hypothécaires accordés à des ménages dont le ratio de prêt au revenu est élevé. Au niveau individuel, les Canadiens doivent être prudents quand ils empruntent», a dit M. Macklem.

La banque centrale croit que la proposition du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) d’instaurer un taux plancher fixe pour le taux admissible minimal applicable aux prêts hypothécaires non assurés est «la bienvenue».

À VOIR AUSSI...