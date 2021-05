Les Canucks préfèrent voir le verre à moitié plein

Malgré une dernière place au classement de la section Nord, les joueurs des Canucks de Vancouver sont optimistes concernant l’avenir du club.

Jeudi, la formation de la Colombie-Britannique effectuait son bilan, et ce, au lendemain de son dernier match de la saison régulière.

«Tout le monde est optimiste à propos du potentiel que nous avons et d’où nous allons, a clamé le défenseur Tyler Myers lors des visioconférences. Nous devons encore faire quelques pas pour nous rendre où nous voulons être. Ça n’a pas d’importance si tu es un vétéran ou un jeune joueur. Tout le monde peut s’améliorer.»

En 2020-2021, les Canucks ont maintenu un dossier de 23-29-4. Le club a été frappé par une énorme éclosion de COVID-19 qui l’a maintenu à l’extérieur des patinoires du 24 mai au 18 avril. Par conséquent, ses joueurs ont été contraints de disputer énormément de matchs en peu de temps.

«Ce n’était vraiment pas facile de jouer autant de matchs en si peu de temps, mais je pense que cela va faire de nous une meilleure équipe à long terme», a analysé le capitaine Bo Horvat.

«Je veux gagner, a-t-il ajouté. Personnellement, mon jeu s’améliore d’année en année et je suis de plus en plus à l’aise. Je veux gagner ici et nous avons le groupe pour le faire. Autant les jeunes que les plus âgés doivent en faire davantage.»

Le cas Pettersson

Parlant des jeunes, le directeur général Jim Benning aura plusieurs dossiers importants concernant des patineurs qui deviendront joueurs autonomes avec compensation.

C’est notamment le cas de l’excellent Elias Pettersson. Le joueur de centre de 22 ans a voulu se faire rassurant par rapport à sa situation contractuelle.

«C’est ici que je veux jouer, a indiqué le Suédois. Mes représentants travaillent présentement sur ça et s’assureront que les deux parties soient heureuses là-dedans. Je ne suis pas stressé.»

Pettersson a connu une campagne difficile physiquement, lui qui a été limité à seulement 26 matchs en raison d’une blessure au haut du corps. Il a d’ailleurs disputé son dernier duel le 2 mars.

«Ç’a été très difficile, a-t-il dit. Je ne croyais pas que ma blessure prendrait autant de temps à guérir. Je ne suis toujours pas à 100 %. J’ai encore de la difficulté à décocher des lancers.»

«Je veux simplement jouer, a ajouté Pettersson. Je m’ennuie du hockey et d’aider l’équipe à gagner des matchs. Je suis très excité par la prochaine saison.»