Les cas en hausse au Québec et en Ontario

Le Québec a rapporté un nombre de cas en hausse, jeudi, alors que le plan de déconfinement n’est pas encore en place et que les consignes sanitaires sont parfois bafouées, comme ce fut le cas mercredi à la plage d’Oka, dans les Laurentides.

Quelque 662 infections ont été recensées ainsi que huit décès supplémentaires, portant le bilan cumulatif de la Belle Province à 365 642 malades et à 10 066 pertes de vie. On avait déclaré 584 cas mercredi, 549 cas mardi et 551 cas lundi.

En revanche, les hospitalisations continuent de diminuer (460, -6) ainsi que le nombre de gens aux soins intensifs (107, -6). Plus de 33 500 prélèvements ont été réalisés en date du 18 mai et 93 314 Québécois ont été vaccinés mercredi – plus 3763 doses données avant le 19 mai –, pour un total global de 4636 679 doses à ce jour.

Québec va annoncer en après-midi son plan pour vacciner les 12-17 ans avant la fin du calendrier scolaire, ce qui devrait donner une autre impulsion à la campagne de vaccination.

Soulignons que Montréal (193 cas), la Montérégie (64 cas), Chaudière-Appalaches (61 cas) et les Laurentides (49 cas) sont les régions qui ont signalé le plus de nouvelles contaminations, jeudi.

De son côté, l’Ontario a comptabilisé 2400 nouveaux cas – comparativement à 1588 la veille – et 27 morts de plus. À ce jour, la province la plus peuplée au pays a diagnostiqué 517 090 malades et 8552 Ontariens ont perdu leur combat contre le virus. Quelque 1320 personnes sont hospitalisées, en baisse de 81, incluant 721 personnes aux soins intensifs.

En début d’après-midi, le Canada comptait un cumulatif de 1 345 452 cas (+3064) et de 25 101 décès (+35).

La situation au Canada:

Ontario: 517 090 (8552 décès)

Québec: 365 642 cas (11 066 décès)

Alberta: 221 467 cas (2158 décès)

Colombie-Britannique: 140 596 cas (1658 décès)

Manitoba: 46 314 cas (1016 décès)

Saskatchewan: 44 982 cas (522 décès)

Nouvelle-Écosse: 5000 cas (74 décès)

Nouveau-Brunswick: 2091 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1212 cas (6 décès)

Nunavut: 636 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 199 cas

Territoires du Nord-Ouest: 126 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 345 452 cas (25 101 décès)