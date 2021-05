Chris Cuomo et CNN répètent les mêmes erreurs

Par le passé, j’ai déjà rédigé quelques billets sur le gouverneur de New York Andrew Cuomo et son frère Chris, une des vedettes de la chaîne CNN. Presque à chaque occasion je soulignais mon malaise devant les liens qui unissent les deux hommes.

Non pas que je m’oppose à l’amour fraternel, mais plutôt parce que les frangins profitent mutuellement de leur pouvoir et de leur notoriété. Comme si les médias et les politiciens n’étaient déjà pas suffisamment critiqués. Difficile d’entretenir la confiance du public ou de préserver une illusion d’intégrité quand on ferme les yeux sur ce qui se passe présentement.

Vous vous souvenez probablement que le plus âgé des deux frères, le gouverneur Andrew Cuomo, est au cœur de la controverse pour sa gestion de la pandémie et, surtout, parce que plusieurs femmes ont déclaré publiquement avoir été victimes de harcèlement sexuel de sa part.

Le tout est suffisamment sérieux pour que celui qu’on a déjà envisagé comme une solution de rechange à Joe Biden comme candidat à la présidence soit confronté à la fin de sa carrière politique. Pour le moment, nous savons qu’il souhaite terminer son mandat, mais les spéculations vont bon train sur sa candidature pour 2022.

Après qu’on eut déjà dénoncé la décision de CNN de permettre à Chris de mener des entrevues avec son frère au début de la pandémie, je croyais que l’animateur vedette et la chaîne avaient retenu la leçon. Peu importe les intentions ou le caractère franchement convivial de ces petits moments de télé, les deux frères donnaient l’impression de tirer profit de la popularité de l’un et de l’autre pour améliorer les cotes d’écoute ou les sondages.

Photo d'archives, AFP

CNN avait réagi tardivement, tout comme elle le fait présentement devant une nouvelle controverse. Si Chris Cuomo n’a pas abordé les allégations de harcèlement à l’endroit de son frère à son émission par souci d’impartialité, on apprend aujourd’hui qu’il a conseillé son frère sur l’attitude à adopter pour traverser la crise. Il l’aurait fait à de nombreuses reprises. Qu’un journaliste conseille un politicien actif est déjà répréhensible, le fait qu’il s’agisse de deux membres d’une même famille n’en est que plus troublant.

Chris aurait conseillé à son frère de réagir avec fermeté, de nier avec véhémence et de ne pas se laisser affecter par ce qu’il considère comme une retombée de la «cancel culture», la culture du bannissement. Il est pour le moins paradoxal que Chris suggère à son frère une stratégie et une expression dont il reproche l’utilisation abusive par les républicains lors de son émission en soirée.

Les dirigeants de CNN affirment maintenant que Chris Cuomo a fait une erreur et qu’il ne la répétera pas. Dans la même déclaration, on affirme cependant qu’il ne sera pas sanctionné. Pourtant, les épisodes se répètent et en passant l’éponge, la chaîne fait le jeu de ses critiques et des adversaires. Surtout, ses dirigeants donnent l’impression que l’éthique est secondaire ou que l’impartialité n’est pas au sommet de ses critères de qualité.

Je ne me gêne jamais pour aborder les questions de désinformation ou encore le caractère propagandiste de certains médias, mais il faut aussi intervenir lorsque des écarts comme ceux que je commente ici se produisent. Dans le cas des frères Cuomo, tous les indicateurs étaient au rouge depuis un bon moment et, malgré cela, on a encore péché par laxisme. Bien difficile ensuite de ne pas être cynique.