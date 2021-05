LHJMQ: Nathan Légaré propulse les Foreurs de Val-d’Or en finale

Les Foreurs de Val-d’Or ont balayé les Saguenéens de Chicoutimi et deviennent, du même coup, la première équipe à se qualifier pour la grande finale. Nathan Légaré a compté quatre buts, dont trois en deuxième période, pour permettre aux Valdoriens de l’emporter 6-3 aux dépens des Saguenéens.

« Ce n’est pas juste une bonne équipe de hockey. C’est une équipe qui travaille fort. Ils ont un joueur exceptionnel en Jakob Pelletier. [...] Faut pas que tu leur donne un pouce parce qu’ils vont t’en prendre un pied. Malheureusement, c’est ce qui s’est passé », a avoué l’entraineur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, après la rencontre.

Les Bleuets ont rapidement pris les devants alors que Pierrick Dubé a déjoué la vigilance du gardien des Foreurs, Jonathan Lemieux, d’un tir d’un angle restreint. Nathan Légaré s’est ensuite occupé de ramener les deux équipes à égalité.

Val-d’Or a mis le train en marche en deuxième

« On s’est amélioré et on a progressé. On a été meilleur dans ce match là que pendant le match numéro un. Quand on a fait des erreurs, ils nous l’ont fait payer cher », a expliqué Yanick Jean.

Malheureusement pour les Abitibiens, Hendrix Lapierre a redonné les devants aux Saguenéens, directement en début de deuxième tiers. Toutefois, la réplique ne s’est pas fait attendre bien longtemps puisque Nathan Légaré a inscrit ses deuxièmes, troisièmes, quatrièmes buts de la rencontre portant la marque à 4-2. Légaré a de ce pas pris seul la tête du classement des buteurs en séries avec son douzième but en neuf parties.

Justin Ducharme a par la suite garni l’avance des hommes en vert inscrivant le troisième but des siens en un peu plus de trois minutes. Jonathan Lemieux a lui aussi été solide en deuxième période pour les Foreurs repoussant, deux fois plutôt qu’un, une échappée d’un joueur des Sags.

Les Sags ont tenté tant bien que mal de revenir

Harrison Caines a redonné un peu d’espoir aux Saguenéens, après deux minutes de jeu en troisième, inscrivant son premier des séries portant le pointage à 5-3, toujours en faveur de Val-d’Or. Cependant, Maxim Cajkovic est venu porter le coup fatal aux Bleus et blanc en marquant le sixième but des Foreurs.

Les Foreurs devront patienter jusqu’à la fin de la série opposant les Tigres de Victoriaville et les Islanders de Charlottetown. La série est actuellement égale 1-1 et les deux équipes croiseront le fer à nouveau vendredi, à 18h30.