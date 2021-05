Natation: les essais olympiques à Toronto du 19 au 23 juin

Repoussés à deux reprises, les essais olympiques de natation auront finalement lieu comme convenu il y a un mois du 19 au 23 juin à Toronto.

Natation Canada a évalué différents scénarios avant de sceller la présentation des essais dans la Ville Reine.

L’option de tenir l’événement aux États-Unis ou ailleurs au Canada a été écartée.

« Chaque scénario comporte ses avantages et ses inconvénients, mais nous pensons que la tenue des essais au Canada dans notre piscine principale au Centre sportif panaméricain à Toronto est la meilleure option, a déclaré le directeur général Ahmed El-Awadi par voie de communiqué. En partenariat avec Natation Ontario, nous avons préparé un solide plan de sécurité de 37 pages. Des protocoles stricts d’atténuation des risques permettront aux meilleurs nageurs de concourir pour une place au sein de l’équipe canadienne dans un environnement aussi sûr que possible. »

Natation Canada a reçu le feu vert de la Santé publique de Toronto pour la tenue des essais olympiques en vertu de l’exemption de haute performance mise en place par le gouvernement ontarien.

La nouvelle formule des essais privilégiée en période de pandémie pourrait être modifiée de nouveau.

Les épreuves sur invitation devaient être disputées sous forme de finales uniquement par le temps.

Natation Canada souhaite maintenant inclure des préliminaires et des finales pour les épreuves de 200 m et moins. Si ce plan va de l’avant, il n’y aura toutefois pas de changements pour les épreuves de 400 m et plus qui présenteront uniquement des finales par temps.

Préparation finale à Vancouver

Natation Canada a aussi confirmé que la préparation finale de l’équipe olympique aura lieu au Centre aquatique de UBC qui abrite le Centre de haute performance de Vancouver.

« Nous avons pris la décision de rester au Canada pour notre camp final au lieu de se rendre à l’Université de Chukyo à Toyota comme prévu initialement, a mentionné le directeur de la haute performance John Atkinson. Le camp préparatoire à Toyota en prévision des championnats mondiaux de 2019 à Gwangju en Corée du Sud fut un élément clé dans nos succès, mais les circonstances actuelles et la situation de la COVID-19 au Japon font que cette décision est la meilleure dans l’intérêt de toutes les parties concernées. »

Après les essais, les nageurs sélectionnés retourneront dans leur programme respectif pour poursuivre l’entraînement avant de s’envoler pour Vancouver. Au terme de ce camp final, ils s’envoleront pour Tokyo en prévision des Jeux dont le coup d’envoi aura lieu le 23 juillet.