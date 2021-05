Pas de record malgré la chaleur

L’ensemble du Québec a connu une autre superbe journée jeudi alors que Montréal a atteint 30°C pour la première fois de la saison sans toutefois battre de record.

« La masse d’air s’étend jusqu’à la Baie James », a expliqué le météorologue d’Environnement Canada Frédérick Boulay, pour illustrer la situation généralisée à travers toute la province.

Des records de chaleur sont tombés mercredi à certains endroits au Québec mais la journée de jeudi a été moins fracassante malgré le sourire des gens qui ont pu sortir à l’extérieur.

« Nous allons surveiller les parcs avec la longue fin de semaine à venir », a souligné Sandra Dion, porte-parole de la police de Québec.

À Québec, le thermomètre a grimpé à 28,9°C, loin de la marque de 30,3°C de 2012. À Montréal, le mercure a atteint 30,5°C, alors que le thermomètre indiquait 31,4°C à la même date toujours en 2012. À Saguenay, il a fait 27,3 °C, contre 31,7 °C en 1951.

Vers 17 h, le point le plus chaud au Québec se trouvait à Lennoxville, en Estrie.

Cette timide canicule n’a rien d’anormal à cette période de l’année même si les températures maximales sont de 10 °C à 15 °C au-dessus des normales de saison.

Pour Québec et Montréal, la normale varie en 18 °C et 20°C.

Une canicule beaucoup plus intense a d’ailleurs frappé à la fin du mois de mai l’an dernier. Le 26 mai 2020, un record de chaleur absolu avait été battu à Montréal pour le mois de mai avec 36,6°C.

La même masse d’air confortable restera en place vendredi et samedi. On prévoit d’ailleurs deux autres journées de 30°C à Montréal. Le temps plus frais sera de retour dimanche et lundi.