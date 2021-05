Predators: un retour à domicile énergisant

Tirant de l'arrière 2 à 0 dans leur série les opposant aux Hurricanes de la Caroline, les Predators de Nashville comptent sur leur retour à la maison et la présence de leurs partisans pour effacer ce retard.

Des défaites de 5 à 2 et 3 à 0 devant 12 000 personnes au PNC Arena ont mis la formation du Tennessee dans une position précaire, elle dont la marge de manœuvre a été grandement réduite. À leur tour, les «Preds» pourront profiter de l’avantage de la patinoire, en accueillant plus de 12 000 personnes au Bridgestone Arena.

«Je suis excité de retourner au Bridgestone [Arena], devant nos partisans, le plus grand nombre de partisans qu’on a eus en plus d’un an, de dire l'attaquant Ryan Johansen après le match des siens, mercredi. Nous savons ce que la foule peut faire pour notre équipe et l’énergie qu’elle peut nous apporter.»

«Jouer au Bridgestone [Arena] lors des séries éliminatoires est toujours plaisant. Avec le nombre de partisans qu’on aura, ça nous donnera sans aucun doute un peu plus d’énergie, a ajouté le défenseur Roman Josi. C’est du hockey des séries éliminatoires, il n’y a pas beaucoup de marge d’erreurs.»

Du positif dans la défaite

Les Predators ne sont pas trop inquiétés par la situation. L’entraîneur-chef John Hynes a même vu beaucoup de positif dans la deuxième défaite des siens, même si son équipe n’a pas trouvé le fond du filet adverse. Sa formation devra toutefois trouver un peu de rythme en avantage numérique, elle qui a été blanchie en sept occasions, mercredi.

«Quand on regarde le match [numéro deux] dans son ensemble, c’était un très bon match. Leur gardien a fait de très bons arrêts, nous avons eu de bonnes occasions. On regarde les tirs tentés, les lancers, le temps en zone offensive et la manière dont le match s’est déroulé, nous devons faire un meilleur travail sur l’avantage numérique. Nous sommes bien dans cette série. Nous sommes une meilleure équipe que nous l’avons été lors du premier match.

«Nous devons gagner un match. Retirons des leçons de ce match, nous avons fait plusieurs choses positives. Le [deuxième] match aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Nous devons gagner un match et nous sommes de retour dans la série.»

Les Predators auront la chance de combler leurs partisans, et surtout de réduire ce retard, vendredi, à Nashville.