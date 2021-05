Près de 2,5 millions $ du Fonds Québecor pour soutenir la télé d’ici

Les artistes et artisans du petit écran de chez nous pourront compter sur près de 2,5 millions $ additionnels afin de concrétiser différents projets. Ce montant sera offert par le Fonds Québecor par le biais de son Programme principal d’aide à la production télévisuelle qui a complété sa 42e ronde de financement.

L’équipe de la nouveauté musicale «Chanteurs masqués», attendue à l’automne sur les ondes de TVA, aura droit à 225 000 $. Animé par Guillaume Lemay-Thivierge, le rendez-vous sera bâti par les Productions du Masque inc., une filiale de Productions Déferlantes inc.

Les autres productions en chantier qui jouiront d’un coup de pouce financier sont la série documentaire «Mégantic» (sur Club illico au printemps 2022) concernant la tragédie ferroviaire survenue à Lac-Mégantic en 2013, le thriller psychologique et technologique «Manuel de la vie sauvage» (pour Séries Plus au printemps 2022) axé sur la forte expansion d’une «start-up» montréalaise, de même que la série «Sur invitation» qui fera le procès de six personnes ayant commis des actes moralement discutables.

Il y aura aussi la mystérieuse proposition policière «Lac-Noir» (sur Club illico à l’hiver) dans laquelle les disparitions s’enchaînent, la création «Moi non plus!» (sur Noovo à l’automne) où une ancienne ministre de l’Éducation devient coanimatrice à la radio aux côtés de son pire ennemi, et l’œuvre judiciaire «Une affaire criminelle» qui s’intéresse au combat d’une mère cherchant à tout prix à faire innocenter son fils.

Le Programme d’aide à la production télévisuelle du Fonds Québecor a déjà soutenu 320 projets du petit écran, dont les responsables se sont partagés, au total, près de 92 millions $.