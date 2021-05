Quatre nouveaux cas de thromboses confirmées au Québec

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confirmé jeudi soir que quatre nouveaux cas de thrombose avec thrombocytopénie (TIPIV) sont survenus au Québec dans les jours suivant l’administration d’un vaccin d’AstraZeneca.

• À lire aussi: Une étude canadienne se penchera sur la combinaison de vaccins

Cette situation porte à huit le nombre de cas survenus jusqu’à maintenant sur le territoire québécois.

Toutes ces personnes ont été prises en charge par le réseau de la santé et des services sociaux et ont reçu les soins appropriés, selon un communiqué de la santé publique. Trois d’entre elles sont présentement hospitalisées, mais on ne craint pas pour leur vie. L’autre personne récupère présentement à son domicile et l’évolution de son état de santé est favorable.

Au Québec, les gens qui ont reçu une première dose d’AstraZeneca se verront offrir comme deuxième dose les vaccins à ARN messager, donc Pfizer et Moderna, a confirmé la santé publique québécoise. Toutefois, ceux qui le souhaitent pourront recevoir leur deuxième dose d’AstraZeneca, à condition qu’il en reste.