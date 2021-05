«Que le Bloc fasse sa job!»

«Là, le Bloc québécois est toujours assis sur ses mains, la bouche ouverte, en train de dire que c’est épouvantable. Leur job c’est de nous représenter à Ottawa. Qu’ils se lèvent et qu’ils le fassent!» s’est emporté Benoit Dutrizac en compagnie de Caroline St-Hilaire et d’Antoine Robitaille.

L’animateur reprochait entre autres au parti d’Yves-François Blanchet de manquer de proactivité face aux critiques venant des chroniqueurs de certains journaux du Canada anglais, qui dénoncent la modification constitutionnelle amenée par Québec.

«Il me semble que le Bloc québécois pourrait se réveiller un peu et se pointer dans les salles de presse du Globe and Mail et du National Post et les informer de ce qui se passe réellement; comment la majorité francophone finance les institutions anglophones du Québec!» a-t-il suggéré.